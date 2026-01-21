「まさかぁ～と思ってリプ欄みたら本当だったｗ」「きれいな毛並み」とコメントが寄せられているのは、Xに投稿された人の頭頂部のような写真。ひと目見ただけでは髪の毛にしか見えない写真ですが、その正体はなんと猫ちゃんの背中を映したもの。このユーモア溢れる投稿は驚きと笑いを届け、表示回数71万回を突破することとなりました。

【写真：『人間の頭頂部』かと思いきや……信じられない『まさかの正体』】

人の頭頂部…かと思いきや？

ある日、Xアカウント『ティグノア』に投稿された1枚の写真が、たくさんの人に驚きを届けることになりました。その写真は、画面全体に黒い毛が映っていて、ひと目見ただけでは人間の頭頂部にしか見えない光景だったとのこと。

しかし、そんな写真に添えられたコメントを見てみると…なんと、その写真は黒猫のノアールちゃんの背中なのだそう！

その正体を知ってからもう一度写真を見てみると、たしかに人の髪の毛にしては量が多いうえに細すぎることに気が付きます。

そんなノアールちゃんの写真を見ていると、柔らかく細い髪質のことを「猫っ毛」ということにも納得してしまいます。

正体が分からなくなってしまうことも

そんなユーモアたっぷりの写真で、たくさんの人にアハ体験をさせてくれたノアールちゃんですが、別の日にも考えさせられる光景を見せてくれたそう。その日、ノアールちゃんは手足を縮めてぐっすりと眠っていたとのこと。

そしてしばらく経った頃にノアールちゃんの姿を見てみると…真っ黒な体と寝相によって、どんな体勢になっているのか分からなくなっていたそう。

その光景に、飼い主さんも思わず「なにかわからん生き物」とコメントを綴るのでした。

まるで人の頭頂部のようなノアールちゃんの写真には、「わたしの頭頂部にそっくりです（笑）」「花火かと思ったｗ」「そこに顔埋めて吸ってもいいですよね！？」と、さまざまな感想が寄せられることに。

Xアカウント『ティグノア』では、そんな黒猫ノアールちゃんと茶トラ猫のティーグルくんの楽しい日々が投稿されています。

ノアールちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ティグノア」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。