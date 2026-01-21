佐藤勝利はドラマ主演、松島聡は新レギュラーに…『timelesz』成功させた菊池風磨の“手腕”

２つの冠番組が深夜から“格上げ”に

昨年2月に新メンバー５人を加えたアイドルグループ『timelesz』の勢いが止まらない。

冠番組である『タイムレスマン』（フジテレビ系）が金曜夜10時に、『timeleszファミリア』（日本テレビ系）は土曜昼1時半と、深夜に放送されていた２番組が4月から格上げになる。

しかも2月から『ザ! 世界仰天ニュース』(日本テレビ系)の新レギュラーに、メンバーの松島聡（28）が決定。また佐藤勝利（29）は、4月スタートの連続ドラマで主演に抜擢されたと報じられている。

だが、timeleszは、ここまで順風満帆だったわけではない。

‛24年3月末には人気メンバーだった中島健人（31）がグループを脱退。すでにマリウス葉（25）は‛22年に芸能界を引退しており、残された佐藤、松島、菊池風磨（30）の３人になってしまうという危機的状況に陥った。

さらにファンに浸透していた『Sexy Zone』というグループ名からtimeleszに改名するハンデも。それらを乗り越えての“V字回復”は、芸能界に衝撃を与えている。

「最も大きかったのは、中島さんが脱退後に新メンバー募集のオーディション『timelesz project』（通称：タイプロ）を開催したことでしょう。オーディションの模様はNetflixで18回におよんで配信され、出演しているメンバーはデビュー前にもかかわらず、多くのファンがついた。最終審査で落ちてしまった人のなかには別の事務所からデビューしたりする人が出るなど、影響力の大きさを感じさせましたね」（スポーツ紙記者）

旧ジャニーズといえば、ジュニアとしておカネと時間をかけて育成し、それぞれの適性に合わせグループを作りデビューさせてきた。そんな常識をぶち破ったのが“タイプロ”だった。

タイプロを立ち上げたのは菊池だったが、それが追い詰められてのことだったと本人がラジオで明かしている。‛25年4月22日に放送された『TOKYO SPEAKEASY』（TOKYO FM）で、『Mrs. GREEN APPLE』のボーカル大森元貴（29）とのトークのなかで菊池は、中島が抜けたあとメンバー3人でグループの今後を話し合った際に、

〈休止するとか、解散するみたいなところまでいって〉

と追い詰められていたことを打ち明けたうえで、

〈生まれ変わったと思って爆発する？ って言って。ここでやってみる？ オーディションっていう〉

と旧ジャニーズでは考えられないオーディションを行うことを決断した裏側を明かしていた。

それから、メンバー2人の了承を得て、菊池が企画書などを持って会社などと交渉してオーディションを実現させたという。

そして今、菊池が望んだように「生まれ変わって爆発した」timelesz。次にどんな手を出すのか、興味は尽きない――。

【YouTube】FRIDAYデジタル「芸能記者チャンネル」では、現役の芸能記者たちが『冠番組はゴールデン格上げ、連ドラ主演も…『timelesz』をブレイクさせた菊池風磨の“功罪”』と題し、グループが成功した裏側や一部ファンから“反発の声”が上がるワケなどを考察。気になる今後の活動などについても、詳しく解説している。

取材・文：荒木田 範文（FRIDAYデジタル芸能デスク）