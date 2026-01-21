衆議院の解散が23日に迫る中、立憲民主党と公明党が結成した新党、中道改革連合は新しいポスターを発表するなど、選挙に向けた動きが活発となっています。



■立憲佐賀県連・原口一博代表

「私は新生野党の受け皿、いや新しい政権の受け皿としての、ゆうこく連合をここに立ち上げます。」



立憲民主党佐賀県連の原口代表は新党には合流せず、政治団体「ゆうこく連合」を立ち上げると発表しました。全国11ブロックにそれぞれ5人の候補者擁立を目指すことにしています。





■原口代表「日本独立、日本再興、日本救世。我々は全世界を味方にして、平和と民主主義、自由のために戦ってまいります。」一方、同じく佐賀県連に所属する大串さんは。■立憲佐賀県連・大串博志最高顧問「国民の生活を後回しにして自己都合解散する。そういった政権に対して徹底的に対抗していく。そのような考え方から中道改革連合に参加することにしました。」新党に合流することを明らかにし、佐賀県連では所属議員によって異なる対応となりました。■立憲福岡県連・稲富修二代表「この選挙の是非と、もう一つは物価高、これにどう対応するのか。」福岡県連では、所属議員と立候補予定者のすべてが新党に合流します。有権者からは、これまで対立していた政党が選挙前に一緒になることへの批判の声もあるといいますが、政策を訴える中で理解を求め、与党に対抗する勢力をつくりたい考えです。■稲富代表「特に消費税の食料品ゼロを掲げているのが、大きな新党入りの理由です。とにかく国会では数ですから一人でも多くの、私自身もそうですが、みんなで勝ち上がれるように頑張りたい。」