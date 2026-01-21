高市総理が1月19日の会見で衆議院の解散を表明し、2月8日投開票の総選挙を行うと表明しました。

【写真を見る】投票用紙は実は｢紙｣じゃない？ 選挙を支える技術と1票を無駄にしない“按分”の仕組みとは

選挙のたびに手に取るあの「投票用紙」。独特のツルツルとした質感と、驚くほど滑らかな書き味に、ふと「これ、普通の紙じゃないな？」と不思議に思ったことはないでしょうか。また、投票用紙に「頑張れ！」といった候補者の名前以外のメッセージを書いたら無効になるのか。

今回は、知っているようで知らない「投票用紙のトリビア」をお届けします。

魔法の紙「ユポ紙」の正体とは

あの独特な書き心地の正体、実は「ユポ紙」という名前の素材なんです。 製造元のユポコーポレーションの鹿野さんに伺ったところ、驚きの事実が分かりました。



なんとこれ、正確には紙ではなく、プラスチック製のフィルムなんだそうです。やぶれにくい、開きやすいという特徴があります。

「紙じゃないのに、なぜあんなに書きやすいのか？」

それは、特殊なコーティングを施しているから。実はこのユポ紙、普段は地図や名刺、ポスターなどにも使われているのですが、投票用紙にはさらに「書きやすさ」を追求した専用の加工がされています。

そして、一番のポイントは「復元力」にあります。 私たちは投票所で用紙を二つに折って箱に入れますよね。実はあの紙、箱の中で自然とパカッと開いているんです。この性質のおかげで、開票作業の手間が省け、作業時間が大幅に短縮されます。そのおかげで、即日に開票して結果が出るということになります。

有権者分の投票用紙は作り置き？

ユポ紙、実はかなり歴史があるんです。誕生したのは今から57年前の1969年のこと。 初めて選挙で使われたのは、1986年の福岡市長選挙でした。そして今では、ほぼ全国の投票所で、選挙を支える存在として使われるようになりました。



ちなみに、今回のような急な解散でも慌てないよう、有権者分の投票用紙は、常に製造して保管しているそうです。

投票用紙クイズ：これは有効？無効？

ここで、投票にまつわる意外なルールをクイズ形式でご紹介します。

第1問：応援メッセージや似顔絵を書いたら？

候補者の名前だけでなく、「頑張れ！」「絶対当選！」といった応援メッセージや、似顔絵、記号などを書き込んだ場合、その一票はどうなるでしょうか？

正解は「無効になることもある」です。



最終的には開票所の管理者の判断になりますが、これには「秘密投票」を守るという大事なルールが関わっています。例えば、特定の記号や絵を書くことで、「誰が誰に投票したか」が特定できてしまいますよね。



あってはいけないことですが、誰かから圧力をかけられて「○○に入れろ、その証拠に印を付けておけ」ということがあり得るので、余分な記載は無効になることがあるのです。

第2問：同じ苗字の候補者がいたら？

もし同じ選挙区に「佐藤A」さんと「佐藤B」さんの2人が立候補していて、用紙に「佐藤」とだけ書いた場合、その票はどうなるでしょうか。

「どちらか分からないから無効」と思いきや、実はこれ、有効なんです。



「按分」というシステムがあり、フルネームで書かれたそれぞれの得票数の比率に応じて、苗字だけの票を割り振ります。



（例）最終的に、佐藤Aさんが90票、佐藤Bさんが10票だった場合

得票比率が9対1なので、「佐藤」とだけ書かれた1票を「0.9票」と「0.1票」に分け、それぞれの持ち票に加算します。