2025年12月に公開され、国内外で驚異的な興行成績を記録しているディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』

その国内興収がついに120億円を突破したことを記念して、2026年1月21日（水）、TOHOシネマズ六本木にて「超メガヒット御礼舞台挨拶」が開催されました。

開催日：2026年1月21日(水)

イベントには、ジュディ役の上戸彩さん、ニック役の森川智之さん、ニブルズ役の江口のり子さん、ウィンドダンサー役の郄嶋政宏さん、クロウハウザー役の高橋茂雄さん（サバンナ）という豪華な日本版声優陣が登壇。

作品の魅力やアフレコ時のエピソードなどを語るとともに、観客からの質問に直接答える“ティーチイン”コーナーや、大入袋の配布も行われ、まさにお祝いムード一色のイベントとなりました。

上戸彩さん（ジュディ・ホップス役）

「皆さん、寒い中ありがとうございます！」と、明るい笑顔で観客に感謝を伝えた上戸さん。

「こうしてまた皆さんにお会いできるのが本当に嬉しい」と、舞台挨拶の場に立てる喜びを率直に語ります。

印象的だったシーンについては、ニックが“にんじんペン”を手に取るシーンをピックアップ。

さらに、フラッシュのようなスローテンポの人生にも憧れると話し、「ゆっくり過ごすズートピアライフもいいかも」とユーモアたっぷりに語ってくれました。

森川智之さん（ニック・ワイルド役）

「本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます！」と、感謝の言葉を述べた森川さん。

「ズートピアの住人になるなら？」という質問に、「やっぱりキツネが好き」と即答。

また、ジュディとの再会や絆を感じさせるシーンを「心が温かくなる瞬間」と語りました。

最後には「次は“超超メガ舞台挨拶”でお会いできるよう頑張ります！」と、さらなるヒットへの意欲を見せました。

江口のり子さん（ニブルズ役）

演じたのは強烈な印象を残すキャラクター“ニブルズ”。

「やどもやどもやども」というセリフには大変苦戦したというエピソードも飛び出し、好きなシーンには、ジュディとニックのラストシーンを挙げ、感情の深さを評価。

作品全体に対する愛情をにじませていました。

郄嶋政宏さん（ウィンドダンサー役）

「130億円突破！ 本当にすごいこと。皆さんのおかげです」と冒頭から熱く語った郄嶋さん。

好きなセリフには、「断るわけ、ない」というフラッシュの印象的な一言をピックアップ。

「とにかく格好良くて、熱くなれる台詞だった」と、力強く語りました。

サバンナ 高橋茂雄さん（クロウハウザー役）

「去年に引き続き、こうして年をまたいで舞台に立てるのが嬉しい」と、感慨深く語った高橋さん。

「“面白かった”って声をかけてもらったり、ズートピアの話で盛り上がるのが楽しい」と、作品の広がりを肌で感じている様子でした。

演じるにあたり、特に苦労したセリフは「猫は光を追っちゃう」

「3時間くらいかかった（笑）」と、収録の舞台裏もユーモラスに明かし、観客の笑いを誘いました。

最後は感動のサプライズ演出も！

舞台挨拶の最後には、ディズニー・アニメーション・スタジオがキャストのために特別に用意したアートボードが贈呈され、キャスト陣も感激。

「この場面をチョイスしてくれるなんて」と上戸さんも喜びの表情を見せ、森川さんも「大切に飾ります」と感謝の気持ちを語りました。

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』作品紹介

原題：Zootopia2

全米公開：2025年11月26日

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督：ジャレド・ブッシュ(「ズートピア」、「モアナと伝説の海２」)

バイロン・ハワード(「ズートピア」、「塔の上のラプンツェル」)

オリジナル・サウンドトラック：ウォルト・ディズニー・レコード

日本版声優：上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、山田涼介、梅沢富美男、三宅健太、DreamAmi、郄嶋政宏、水樹奈々、柄本明、高橋茂雄（サバンナ）、熊元プロレス（紅しょうが）、高木渉、山路和弘、ジャンボたかお（レインボー）

“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。

動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。

頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックは、憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。

ある日、ズートピアにいないはずのヘビのゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。

なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ヘビたちが姿を消した理由とは？

ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される―。

