21日、今季“最長・最強寒波”に備える愛知県一宮市のNEXCO中日本の一宮道路管制センターに伺いました。名古屋支社が管理する高速道路972キロの区間で起きる、交通事故や故障車などを24時間体制で監視しています。

【写真を見る】今季“最強・最長寒波”に備える最前線 NEXCO中日本一宮道路管制センターに潜入 1000人態勢で“雪対応” 雪の高速道路で立ち往生したらどうすれば？

モニターには、1400か所に設置したカメラが捉えた映像が。すると…



（NEXCO中日本 交通管制課 安田清一係長）

「今ちょうどマークがつきましたけれども、マーク付近で『落下物が落ちている』という情報が入って点灯した」

Q.これから落下物を取りに行く？

「取りに行くためにこれから指令を出して、黄色いパトロールカーが現地に向かう」





1日100件以上の通報が入ると言います。

（安田係長）

Q.これからの時期は何に注意が必要？

「雪による事故に十分注意していただきたい」

雪の中で車が立ち往生したら？

では、もし高速道路で雪の中、車が立ち往生したらどんな対処をすべきでしょうか？



（安田係長）

「マフラー付近の雪の確認を十分気を付けてほしい」

Q.塞がないように？

「そうですね。さらに三角停止板もしくは発炎筒で後続車への案内もお願いしたい」



2018年2月に起きた福井県内での死亡例も、車のマフラーを雪が塞いだことによる一酸化炭素中毒でした。

除雪車や凍結防止剤を散布する車両を準備

そして、きょうは…



（安田係長）

Q.高速道路で除雪の準備はしている？

「全ての事務所で除雪、路面凍結防止剤を散布する車も準備している」

準備中の除雪車を拝見しました。



（安田係長）

Q.何台配備されている？

「ここでは大きいものを5台、小さいものを2台用意している」



（桜沢）

「近くで見ると重厚感がありますね」

約1000人態勢で“雪対応”

NEXCO中日本 名古屋支社では、所有する除雪車や凍結防止剤を散布する車はあわせて約500台。



21日夕方からは約1000人態勢で、東海三県と滋賀県・長野県の一部で高速道路での作業を行うといいます。そのため、昼過ぎから除雪車の整備が行われていました。

（安田係長）

Q.車を運転する場合どうすれば？

「一人一人運転する方が冬用タイヤの装備をする。運転が難しければ、運転自体を取りやめる検討を」

入試を前に名古屋市内の高校でも“雪対策”

一方、名古屋市名東区の東邦高校では、22日の入試を前に教職員らが校門前や構内の屋外階段に融雪剤を撒き、受験生の安全確保です。

（東邦高校 野粼久美子教頭 21日午後3時ごろ）

「雪の可能性があるということで、受験生の皆さんにけがのないよう、融雪剤を正門前にまいた」



東邦高校では、雪で交通機関が乱れた際は、試験開始時間を繰り下げるなどの対応を検討しているということです。