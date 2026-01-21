◆第６７回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１月２１日・栗東トレセン

躍動感みなぎる走りが“充電完了”を告げていた。ファウストラーゼン（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モズアスコット）は新たにコンビを組む横山武が駆けつけ、ＣＷコースで前に２頭の併せ馬を見る形。ゆったりとしたペースでも無駄に力むことはない。直線では軽く手綱を動かしただけで瞬時に反応。まるで３頭併せで前２頭を突き放すように楽々と内から脚を伸ばし、最後まで弾むような加速を続けた。

６ハロン８６秒１だが、ラスト１ハロンが１０秒８と抜群の時計。横山武は「初めてで比較はできませんが、雰囲気はいい。最後もいい脚を使えました。併せにいくつもりはなかったが、一瞬で抜き去るような感じでした」と好感触を伝えた。北村助手も「今日はしまい重点で十分。メリハリのある調教ができました」と説明する。

すべてをリセットする。前走の日本ダービー１８着後に須貝厩舎へ転厩。先月中旬に帰厩後は坂路で９本、ＣＷコースで９本と山のように乗り込み、立て直してきた。「いい馬ですよ。乗り込むにつれて、トモ（後肢）もしっかりしてきた」と同助手。新たな厩舎＆パートナーで臨む一戦は今まで着けていたブリンカーとメンコ（覆面）も外し、代名詞でもある“まくり”の封印も示唆している。

先週の日経新春杯も同じ４歳のゲルチュタールが勝利。強い世代の中で報知杯弥生賞を勝つなど、一線級で輝きを放ってきた。「明け４歳でこれから良くなる時期。いいタイミングで乗せていただけると思います」と手応えを深めた横山武。新たなファウストラーゼンが、もうすぐターフに戻ってくる。（山本 武志）