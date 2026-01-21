数年に1度のレベルと言われる“最強・最長寒波”が日本列島に襲来。災害級の大雪が懸念される中、今備えるべきことは…。

■積雪見込まれる岐阜山間部 候補者の看板が29カ所→7カ所の所も





強い冬型の気圧配置の影響で、東海3県では…。



名古屋地方気象台の調整官：

「岐阜県の山間部を中心に、山地を中心に大雪となりまして、特に今日の夜から明日22日にかけて、三重県の北中部、愛知県の平野部でも大雪となる見込みとなっています。警報級の大雪となる恐れがございます」





22日午前6時までに、多い所で40センチの積雪が予想されている岐阜県の山間部。高山市ではある対策が…。（リポート）「高山市上宝町のこちらの場所に、候補者の看板を設置する予定でしたが、安全面を考慮し設置を断念したということです」

1月27日公示・2月8日投開票の衆議院選挙、いつもなら高山市内398か所に設置される掲示板を、およそ200か所に減らします。



通常では29カ所に設置する市内の上宝町。2025年1月の岐阜県知事選挙では、雪の中に掲示板が見られましたが、今年は凍結しやすい場所や除雪作業で雪が積まれる場所、22カ所で設置されなくなります。

一方、一票を投じる市民を守る体制は万全です。



高山市上宝支所地域振興課の担当者：

「寒い時期ですので投票所でも凍結しますので、投票にみえる方がケガのないように、当日は融雪剤をまいたりとかも必要になってくると思います」

■名古屋のカー用品店 布製のタイヤチェーンの問い合わせ増





最強・最長寒波の到来で、名古屋でも積雪の可能性があります。名古屋市港区の「スーパーオートバックス ナゴヤベイ」では、雪対策グッズのコーナーが設けられました。



中でも最近好調だというのが、フロントガラスの氷を溶かす「解氷スプレー」。1本438円で、雪の予報が出てから、1度に6本購入する客もいたそうです。

また、スタッドレスタイヤにはき替える客の姿も。特に布製のタイヤチェーンは、12月下旬と比べて問い合わせが4割ほど増えています。

スーパーオートバックス ナゴヤベイの担当者：

「布製のタイヤチェーンで、女性の方でも簡単に手軽にそのままかぶせるだけで付けられるので、ジャッキとかも必要ないですし、持ち運びも楽ちんかなと」



布製タイヤチェーンを購入した客：

「雪が降る予報だったので買いました。お値段も手頃だったし、街乗りでも十分使えるということだったので、安心して使えるかなと思っています」



女性にも人気な布製タイヤチェーンですが、本当に取り付けは簡単なのかどうか、記者が挑戦してみた結果、1つのタイヤで90秒ほどで完了しました。



値段は1万4800円からとスタッドレスタイヤよりも安く、大雪に備える対策が必要です。