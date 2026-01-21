ロッテの富山が21日、千葉県鴨川市で行っている自主トレを公開した。「先輩である田村さんのその技術とかを色々教わりたいっていうのが第一の目的でお願いさせてもらいました」。自ら直訴して田村、佐藤の自主トレに参加。スローイング、キャッチング、ブロッキングなどの技術に加えて、トレーニングと食事による体づくりなど多くのことを学んでいる。

その成果は早くも体重増という形で表れている。球団公式サイトのプロフィールでは1メートル81、70キロ。実際には昨シーズン中に78キロまで増えたが、沖縄ウィンターリーグ参加期間中に74キロまで落ちてしまったという。

今回の自主トレでは1日6食を自らに課し、80キロ近くまで増えた。夕食は鍋中心だが、夜食にカップ麺を食べることも。「タンパク質とか気にしたら太らないっていうか、まずは脂肪を付けてから絞っていこうかなっていう感じで。ちょっと体に悪いもんというか…食べてます」と笑った。

育成契約3年目。富山は「支配下にならないと始まらないので、結果出して、7月末までには支配下登録されるっていうのを目標にやっていこうと思ってます」と意気込んだ。