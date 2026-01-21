WÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¡¢´Ý»³¤Ï8°Ì¡¡Â¢²¦Âç²ñ¡¢¹âÍü9°Ì
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¸¥ã¥ó¥×½÷»ÒÂ¢²¦Âç²ñºÇ½ªÆü¤Ï21Æü¡¢»³·Á»Ô¤Î¥¢¥ê¥ª¥ó¥Æ¥Ã¥¯Â¢²¦¥·¥ã¥ó¥Ä¥§¤Ç¸Ä¿ÍÂè20Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS102¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤Ï92¥á¡¼¥È¥ë¡¢92.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×208.9ÅÀ¤Ç8°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤¬9°Ì¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥¶¡¦¥¨¥À¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤¬227.9ÅÀ¤Ç¡¢¼«¿È½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£ÀªÆ£Í¥²Ö¡Ê¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬11°Ì¡¢°ËÆ£Í´õ¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤Ï14°Ì¡£º´Æ£Í®·î¡ÊÅìµþÈþÁõ¡Ë¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤ËÊÂ¤Ö16°Ì¤Ç¡¢°ì¸Í¤¯¤ë¼Â¡ÊÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡Ë¤Ï35°Ì¤À¤Ã¤¿¡£