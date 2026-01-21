◇ノルディックスキー W杯ジャンプ蔵王大会（2026年1月21日 山形・アリオンテック蔵王シャンツェ（ヒルサイズ＝HS102メートル））

女子個人第20戦が行われ、前日の個人第19戦を制した丸山希(27＝北野建設）は92メートル、92・5メートルの合計208・9点で日本勢最高の8位だった。高梨沙羅(29＝クラレ）は93・5メートル、92・5メートルの合計206・8点で9位だった。

前日に続く今季7勝目こそならなかったものの、丸山は「ジャンプの内容自体はそんなに悪くなかったとコーチとも話していました。やりたいことができた上での8位だったので、また次に切り替えていきたい」とすがすがしかった。

この日は風向きが頻繁に変わる何コンディションで、1本目に92メートルで9位と出遅れたことも響いた。

それでも日本のファンの大歓声を浴びながら競技を終え、「やっぱり格別ですね。歓声も聞こえますし、応援も日本語なので、すごく嬉しい気分になります」と感謝。

24、25日の札幌大会を見据え「今日できたことを次のジャンプでも出せるようにしたい」と意気込んでいた。