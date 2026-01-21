大阪に行かなければならず、3日ほどお家を開けなければならなくなったママさん。愛犬に『行ってくるね、バイバイ』と声を掛けた結果…まさかの反応が話題になっているのです。

後ろ髪を引かれずにいられない…。切なくて可愛いその光景は記事執筆時点で61万回を超えて表示されており、2.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

『行ってくるね、バイバイ』と犬に言った結果…

Xアカウント『@moromi0219』に投稿されたのは、パグの「もろみ」ちゃんのお姿。

大阪に行かなければならず、3日ほど家を空けることになったというママさん。家族にもろみちゃんのことを託し、出かける前に声を掛けることにしたのだそう。

思った以上に切ない『まさかの反応』が話題

『行ってくるね、バイバイ』

すると、その言葉を聞いたもろみちゃんは…あまりにも切なく愛おしい反応をみせたといいます。

口をぎゅっと結び、表情を歪ませたというもろみちゃん。『不満』が滲み出たその反応はあまりにも切なく、後ろ髪を引かれずにいられなかったそう。

『どこに？』『なんで？』なんて声が聞こえてきそうな、でもどこか『諦め』も含んだようなもろみちゃんの反応はまるで小さな子供のようで、多くの人々をほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「わかるんだね」「こ、こんな顔されちゃうと…」「可愛すぎる」「しょんぼり顔かわいい」「後ろ髪引かれすぎる」など多くのコメントが寄せられています。

甘えん坊で表情豊かな女の子の日常

2025年2月19日生まれのもろみちゃんは、甘えん坊で表情豊かな女の子。素敵なお洋服を着こなす美貌の持ち主でもあり、季節ごとに素敵なコスチューム姿を見せてくれることも。

甘えん坊でマイペースながら、飼い主さんとのお出かけは大好きでさまざまな場所に遊びに出かけるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすもろみちゃんのお姿は、日々多くの人々にパグの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

