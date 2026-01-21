いつも見ている大好きな番組に自分が出演していたら、わんこはどんなリアクションをするのでしょう…？投稿は記事執筆時点で31万8000回再生を突破し、「可愛すぎる」「途中で考えてる姿は面白い」といった声が寄せられています。

【動画：『犬の番組』を見るのが好きなワンコ→『もし自分が出ていたらどうするのか』検証した結果】

大好きな番組に自分が出演していたら…？

Instagramアカウント「kyoko35514」には、ミニチュアシュナウザーの「風太」くんの日常が投稿されています。朝の番組のわんこが出るコーナーが大好きで、いつも「一緒に遊ぼうよ！」と訴えるようにテレビ画面を叩きながら見ているという風太くん。ついに自分もそのコーナーに出演することになったのですが、オンエアを見てどんな反応をするのでしょう…？

わんこのコーナーが始まると、風太くんは急いでソファの上からテレビの前に移動。「楽しみだな～！今日はどんな子が出るんだろう？」とばかりにテレビ台に手をついて立ち上がり、かじりつくようにして画面を見ている姿は、まるで人間の子どものようです。

わんこのまさかのリアクション

そしてついに風太くんの姿がテレビに映りました。風太くんは自分の姿を見て戸惑うかと思いきや、いつものように吠えながら画面をバンバン叩いて大興奮！どうやら出演しているわんこが自分だと気づいていないようです。まさかのリアクションに、思わず笑ってしまいます。

しかしママさんや同居犬の「くるみ」ちゃんや普段過ごしている部屋の様子も映っているのを見て、「ん？なんか見慣れた顔と光景だな…」と違和感を覚えたよう。途中から不思議そうに画面を見つめている時間が増え、そして最後には「もしかして僕が出ている？」と気づいたらしく、すっかり大人しくなっていたとか。

自分だと気づいてキョトン

コーナー終了後、ママさんがいるソファに戻ってきた風太くん。ママさんが「よかったね。可愛く映ってたよ」と声をかけると、まだ完全には状況が飲み込めていないのかキョトンとしていたとのこと。風太くんの可愛すぎる反応は、多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「めっちゃ可愛いですね」「容赦なくテレビを叩いていて、笑ってしまいました」「途中からあれ？？ってなってるｗ」「自分って気が付いてたみたいですね。賢い」といったコメントが寄せられています。

風太くん＆くるみちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「kyoko35514」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kyoko35514」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。