中尾明慶、“腰痛対策”に購入したアイテムを紹介「これ超楽」「いいのよ！」

中尾明慶さんが、自身のYouTubeチャンネルに『2026年もアウトレット行ったら、夫婦で違いすぎる問題勃発』の動画をアップ。さまざまな購入品を紹介してくれました。この中で、中尾さんが“腰痛対策”として購入したアイテムをピックアップ♪

中尾さんが「俺、なんか腰が痛くて。ずっと」と腰痛に悩まされているとコメントしつつ、取り出した商品がこちら！

◼︎背骨 のびのび腰痛対策クッション

コジット / 背骨 のびのび腰痛対策クッション 税込7,678円（公式サイトより）

骨盤・仙骨・背骨の3つにアプローチする、接骨院院長監修のクッション。

いつものイスに置くだけで使えて、高反発ウレタンが衝撃をサポートし、長時間のデスクワークでも快適。

せり上がった側面部がお尻と太ももを包み込み、骨盤をしっかりホールド。立体座面は仙骨起立傾斜により仙骨を起こす働きで骨盤の安定を促し、背面部は腰回りまでカバーすることにより、腰を押し出すことで背骨をまっすぐ保つ感覚を与えてくれるんだそう。

◼︎体験で一目惚れ

中尾さんは「ちょっと体験で座れるようになってたから座ったらもう一目惚れ！」「これ超楽ってなって」と店内で使用してみた感想をコメント。

そして「去年、ギックリでもないんだけど1回筋違いみたいなのをやっちゃって。それが結構ひどいやつだったんだけど、歩くのも痛いなぐらいだったのよ。それをやってから調子が悪いんだよね」と現在の腰の状態を説明。

その上で、実際にクッションに座って見せると、「これがいいのよ！」と満足した様子を見せ、「だから俺は移動車とかに置こうかなと思って」と話していました♪

■動画もチェック

動画では、この商品のほかにも、中尾さんがさまざまな購入品を披露する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。