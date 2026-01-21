■入澤芽生記者リポート



上越市現在、少し大粒の雪になってきました。10分ほど前から雪の降り方が強くなってきました。



私は現在、高田駅から200mほどアーケードを歩いてきたところにいますが、このように横流りで雪が降っている状況です。足元を見てみますと、今日降ったと思われる雪が10cm弱ほど積もっています。触ってみると、ふわふわとした軽い雪質です。



21日(水)の上越市では、午前中から雪が降ったり止んだりを繰り返していたのですが、午後3時くらいから雪の降り方が強くなってきまして数十m先が見えないほどの激しい雪となってきました。



そして、10分ほど前くらいからこのように大粒の雪が降ってくる状態になっています。



住民の方にお話をお聞きしたのですが、晴れ間が出てきたところで除雪に出てきた方は降る前に除雪をしたいんだというふうにおっしゃっていました。



路面状況は、大通りはそれほど積もってなく、うすらとした雪ですが、一歩 道を入りますと路面には氷のように固まった雪が残っていて車が通るとガタッと傾くような路面状況になっています。



これから帰宅される方も多いと思います。路面状況、足元に注意が必要です。