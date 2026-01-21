¡ÚÆÃ½¸¡ÃÊÑ¤ï¤ë³¤¤ÈÀ¸¤¤ë②¡Û〝µû¤Î¤Þ¤Á〟Âç¤¤Ê²ÝÂêŽ¥Ž¥Ž¥¸å·Ñ¼Ô³ÎÊÝ¤Ø¡Ö¸«´·¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ë´¶Æ°¡×»ûÇñ¤Çµù»ÕÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¡Ú¿·³ã¡Û
2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³¤¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥·¥êー¥º´ë²è¡£
2²óÌÜ¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµù»Õ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬¸º¤êÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¸å·Ñ¼Ô¤Î³ÎÊÝ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹Ä¹²¬»Ô»ûÇñ¤Îµù¶¨¤Èµù»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµû¤Î»Ô¾ìÄÌ¤ê¡×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÄ¹²¬»Ô»ûÇñ¡£¤³¤Î〝µû¤Î¤Þ¤Á〟¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ûÇñµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç Ê¿¾¾Í×²ð¤µ¤ó
¡Öµù»Õ¤Î¹âÎð²½¤ÇÃ´¤¤¼ê¡¦¸å·Ñ¼Ô¤¬ÉÔÂ¡£20～30Ç¯Á°¤ÏÌó300¿Íµù»Õ¤¬¤¤¤¿¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¾¯¤·¤Æ¡¢»ûÇñ¤ÏÌó40¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
Á´¹ñ¤Îµù¶È½¢¶È¼Ô¿ô¤Ï12Ëü1389¿Í(2023Ç¯)¡¢¸º¾¯·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ûÇñµù¶¨¤Ç¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤é¡Öµù»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¡×¤òÁ´¹ñ¤«¤éÊç½¸¤·¡¢10Ç¯´Ö¤Ç11¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î3¿Í¡¢·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤ÎÌî¸ý¹°¿Í¤µ¤ó¡¢·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤ÎÀ±Ìî°¥Ì´¤µ¤ó¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤ÎÎëÌÚ»¿»ÔÏ¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£·²ÇÏ¸©½Ð¿È Ìî¸ý¹°¿Í¤µ¤ó
¡Ö(Q.µù»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©)Çðºê»ÔÀÐÃÏ¤ËÊÌÁñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤è¤¯Í·¤Ó¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£Äà¤ê¤ò³Ð¤¨¤Æµû¤Ç²Ô¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£ÊÝ°é±à»ù¤Î¤³¤í¤«¤éµù»Õ¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡¢¤ä¤Ã¤ÈÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
¢£·²ÇÏ¸©½Ð¿È À±Ìî°¥Ì´¤µ¤ó
¡Öµû¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÎÁÍý¿Í¡¦¼÷»Ê¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡×
¢£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È ÎëÌÚ»¿»ÔÏ¯¤µ¤ó
¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤¬¤³¤Ã¤Á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¤¤Ã¤«¤±¡£ÅÄ¼Ë¤Ë½»¤à¤³¤È¤â¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤Ã¤Á¤Ç¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æµù»Õ¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¬°ìÈÖ´¶Æ°¤¹¤ë¡£¡×
3¿Í¤ò¾è¤»¤¿Á¥¤¬µù¾ì¤Ø－
²¹ç5～10km¤Î¾ì½ê¤ËÄêÃÖÌÖ¤¬¤·¤«¤±¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á¥¤òÁà½Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢18Ç¯¤ÎÀÐ°æÎ´¾¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¾·Ê¡´Ý ÀÐ°æÎ´¾¤µ¤ó
¡Ö¸©³°¤Î¿Í¤¬µù»Õ¤ËÌ´¤ä´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤Âå¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¼ã¤¤¿Í¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¡Ø¾·Ê¡´Ý¡Ù¤ÎµùË¡¤Ï¡¢¡ÖÄêÃÖÌÖµù¡×¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á»Å³Ý¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿ÌÖ¤Ë²óÍ·À¤Îµû¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Îµù»Õ¤Ï¿Æ¤«¤é»Ò¤ØÁ¥¤äµ»½Ñ¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3¿Í¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Î¤è¤¦¤ËÀèÇÚ¤«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¡ÖµëÎÁÀ©¡×¤Î¤¿¤á¼ýÆþ¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¸å¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁ¥¤ò»ý¤ÁÆÈÎ©¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥Ð¤À¤é¤±¡¢¾®¤µ¤¤¥µ¥Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
µû¤ÏÁ¯ÅÙ¤¬Ì¿¡£¼êºÝ¤è¤¯ÁªÊÌ¤·¡¢É¹¿å¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
3¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æµù»Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï－
¢£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È ÎëÌÚ»¿»ÔÏ¯¤µ¤ó
¡Ö¤â¤¦¤¹¤´¤¤¡£³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¤¡£¸«´·¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¡£´À¿å¤¿¤é¤·¤Æ¼è¤Ã¤¿µû¤ÈÌ£¤¬°ã¤¦¡£¡×
¢£·²ÇÏ¸©½Ð¿È À±Ìî°¥Ì´¤µ¤ó
¡ÖËèÆü µù¤¬³Ú¤·¤¤¡£¼«Á³Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÆü·Ê¿§¤â°ã¤¦¤·É÷·Ê¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂé¸ïÌ£(¤À¤¤¤´¤ß)¡£¡×
¢£·²ÇÏ¸©½Ð¿È Ìî¸ý¹°¿Í¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥Ç¥«¤¤¿¦¾ì¡£¼è¤Ã¤¿µû¤ò¤ª¤¤¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡£¼è¤Ã¤¿µû¤¬¤ª¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡£¡×
°ì¿ÍÁ°¤Îµù»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢3¿Í¤Î½¤¹Ô¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£
2²óÌÜ¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµù»Õ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬¸º¤êÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¸å·Ñ¼Ô¤Î³ÎÊÝ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹Ä¹²¬»Ô»ûÇñ¤Îµù¶¨¤Èµù»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµû¤Î»Ô¾ìÄÌ¤ê¡×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÄ¹²¬»Ô»ûÇñ¡£¤³¤Î〝µû¤Î¤Þ¤Á〟¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ûÇñµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç Ê¿¾¾Í×²ð¤µ¤ó
¡Öµù»Õ¤Î¹âÎð²½¤ÇÃ´¤¤¼ê¡¦¸å·Ñ¼Ô¤¬ÉÔÂ¡£20～30Ç¯Á°¤ÏÌó300¿Íµù»Õ¤¬¤¤¤¿¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¾¯¤·¤Æ¡¢»ûÇñ¤ÏÌó40¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
Á´¹ñ¤Îµù¶È½¢¶È¼Ô¿ô¤Ï12Ëü1389¿Í(2023Ç¯)¡¢¸º¾¯·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ûÇñµù¶¨¤Ç¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤é¡Öµù»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¡×¤òÁ´¹ñ¤«¤éÊç½¸¤·¡¢10Ç¯´Ö¤Ç11¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î3¿Í¡¢·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤ÎÌî¸ý¹°¿Í¤µ¤ó¡¢·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤ÎÀ±Ìî°¥Ì´¤µ¤ó¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤ÎÎëÌÚ»¿»ÔÏ¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£·²ÇÏ¸©½Ð¿È Ìî¸ý¹°¿Í¤µ¤ó
¡Ö(Q.µù»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©)Çðºê»ÔÀÐÃÏ¤ËÊÌÁñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤è¤¯Í·¤Ó¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£Äà¤ê¤ò³Ð¤¨¤Æµû¤Ç²Ô¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£ÊÝ°é±à»ù¤Î¤³¤í¤«¤éµù»Õ¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡¢¤ä¤Ã¤ÈÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
¢£·²ÇÏ¸©½Ð¿È À±Ìî°¥Ì´¤µ¤ó
¡Öµû¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÎÁÍý¿Í¡¦¼÷»Ê¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡×
¢£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È ÎëÌÚ»¿»ÔÏ¯¤µ¤ó
¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤¬¤³¤Ã¤Á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¤¤Ã¤«¤±¡£ÅÄ¼Ë¤Ë½»¤à¤³¤È¤â¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤Ã¤Á¤Ç¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æµù»Õ¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¬°ìÈÖ´¶Æ°¤¹¤ë¡£¡×
3¿Í¤ò¾è¤»¤¿Á¥¤¬µù¾ì¤Ø－
²¹ç5～10km¤Î¾ì½ê¤ËÄêÃÖÌÖ¤¬¤·¤«¤±¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á¥¤òÁà½Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢18Ç¯¤ÎÀÐ°æÎ´¾¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¾·Ê¡´Ý ÀÐ°æÎ´¾¤µ¤ó
¡Ö¸©³°¤Î¿Í¤¬µù»Õ¤ËÌ´¤ä´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤Âå¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¼ã¤¤¿Í¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¡Ø¾·Ê¡´Ý¡Ù¤ÎµùË¡¤Ï¡¢¡ÖÄêÃÖÌÖµù¡×¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á»Å³Ý¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿ÌÖ¤Ë²óÍ·À¤Îµû¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Îµù»Õ¤Ï¿Æ¤«¤é»Ò¤ØÁ¥¤äµ»½Ñ¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3¿Í¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Î¤è¤¦¤ËÀèÇÚ¤«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¡ÖµëÎÁÀ©¡×¤Î¤¿¤á¼ýÆþ¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¸å¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁ¥¤ò»ý¤ÁÆÈÎ©¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥Ð¤À¤é¤±¡¢¾®¤µ¤¤¥µ¥Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
µû¤ÏÁ¯ÅÙ¤¬Ì¿¡£¼êºÝ¤è¤¯ÁªÊÌ¤·¡¢É¹¿å¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
3¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æµù»Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï－
¢£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È ÎëÌÚ»¿»ÔÏ¯¤µ¤ó
¡Ö¤â¤¦¤¹¤´¤¤¡£³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¤¡£¸«´·¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¡£´À¿å¤¿¤é¤·¤Æ¼è¤Ã¤¿µû¤ÈÌ£¤¬°ã¤¦¡£¡×
¢£·²ÇÏ¸©½Ð¿È À±Ìî°¥Ì´¤µ¤ó
¡ÖËèÆü µù¤¬³Ú¤·¤¤¡£¼«Á³Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÆü·Ê¿§¤â°ã¤¦¤·É÷·Ê¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂé¸ïÌ£(¤À¤¤¤´¤ß)¡£¡×
¢£·²ÇÏ¸©½Ð¿È Ìî¸ý¹°¿Í¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥Ç¥«¤¤¿¦¾ì¡£¼è¤Ã¤¿µû¤ò¤ª¤¤¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡£¼è¤Ã¤¿µû¤¬¤ª¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡£¡×
°ì¿ÍÁ°¤Îµù»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢3¿Í¤Î½¤¹Ô¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£