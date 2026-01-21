これからの気象情報です。

21日(水)夜から、大雪のピーク第一波となりそうです。



◆警報・注意報

現在、中越の広い範囲に大雪警報が発表されています。

また、全域にカミナリ注意報、広い範囲に大雪・風雪・ナダレ・着雪注意報、沿岸部に波浪注意報が出ています。



◆1月22日(木)天気

・上越地方

21日(水)夜から22日(木)朝には各地でドカ雪になり、市街地でもかなりの積雪になるおそれがあります。

日中 雪が弱まっても、夜は再び大雪になるでしょう。



・中越地方

夜にかけて発達した雪雲がかかり続けるでしょう。

沿岸部でも短時間で積雪が急増するおそれがあります。

立ち往生など、交通障害に厳重な警戒をしてください。



・長岡市と三条市周辺

強弱を繰り返しながら雪が降り続き、大雪となるでしょう。

一旦 雪が弱まっても、油断をせずできるだけ外出を控えるようにしてください。



・下越：新潟市周辺と佐渡

内陸や山沿いを中心に降雪量が多くなりますが、新潟市内でも数センチ雪が積もりそうです。

路面状況の変化に十分注意ください。



・下越：村上市から聖籠町

断続的に雪が降り、吹雪いて見通しの悪くなるところがあるでしょう。

着雪停電や水道凍結にも注意が必要です。



◆風と波

各地で風が強まり、下越と佐渡では強く吹きつけるでしょう。

波は、各海域で最大4mの予想です。



◆週間予報

この先も強い寒気が居座り、とくに25日(日)にかけては山沿いだけでなく平地でも大雪になるところがありそうです。

交通障害などに警戒を続けてください。



今夜から、上・中越ではドカ雪のところがありそうです。外出を控えて安全な場所でお過ごしください。