¶â»Ò·ÃÈþ»á¡¡°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â¤ÎºÛÈ½¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¡¡ÖÈ½·èÍýÍ³¤È¤·¤Æç¥¤ËÍî¤Á¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¡Ê47¡Ë¤¬21Æü¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯7·î¤Ë°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò½Æ·â¤·»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Æü¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï»ö·ï¤Î³µÍ×¤ä¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ÎºÊ¡¦¾¼·Ã¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¾¼·Ã¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¶â»Ò»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°Õ¸«ÄÄ½Ò¤Ç¿´¾ð¤ò¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°äÂ²¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯¡¢¿´ÄË¤á¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÛÈ½¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤¤Î©¤Á¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÃæ¤Ç¤â¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÆ±¾ðÅª¤Ê¤â¤Î¤¬À¨¤¯¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºÛÈ½¤ÎºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤ÏÎÌ·º¡£Êì¿Æ¤¬À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ËÁí³Û1²¯±ß¤Ë¾å¤ëÂ¿³Û¤Î¸¥¶â¤ò¤·¡¢²ÈÄí¤¬º¤µç¤·¤¿Èï¹ð¤ÎÉÔ¶ø¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á¤òºÛÈ½°÷¤é¤¬¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÈ½·è¤Ç¤Ï¡¢»³¾åÈï¹ð¤¬¡Ö¡Ê°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î½±·â¤Ï¡ËËÜ¶Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ø¤Î½±·â¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«¿È¤ÎÅÔ¹ç¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ã»ÍíÅª¤Ç¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÌµ´üÄ¨Ìò¡×¤ÎÍýÍ³¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶â»Ò»á¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë½¡¶µ2À¤¤ÎÌäÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢»ä¼«¿È¤Ï¤ä¤Ï¤ê¹Ô¤Ãå¤¯¤È¤³¤í¡¢°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤Ê¤¼½±·âÂÐ¾Ý¤¬°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÀ³Î¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÈ½·è¤ÎÍýÍ³¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÈËÜ¶Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÅý°ì¶µ²ñ¤¬ÁÀ¤¤¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ½·èÍýÍ³¤È¤·¤Æç¥¤ËÍî¤Á¤ë¤È¤³¤í¤Ï»ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£