結婚発表の餅田コシヒカリ、幸せあふれる“おにぎり花嫁”のウェディングフォト披露「朝から3合炊いて、それを全部握って持って来ました」
13日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』で2年前に一般男性と結婚していたことをサプライズ発表した元お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラの餅田コシヒカリ（31）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。幸せあふれる複数のウェディングフォトを披露した。
【写真】「可愛いいいい」“特大”おにぎりを両手に幸せいっぱいのウェディングフォトを披露した餅田コシヒカリ
16日の投稿では、「wedding photo こちらはおにぎり花嫁ver 朝から3合炊いて、それを全部握って持って来ました。撮影の合間でちょっとずつ食べてました！青空×ウェディングドレス×おにぎりは素敵な写真になったと思う もはや2枚目は猛獣 カメラマンさんがまたいい人で…！いい顔たくさん撮ってくれました」とつづり、真っ白な花嫁姿で、“大きな”おにぎりを手に幸せそうな表情を見せているインパクトある写真を計5枚アップ。
さらに20日の投稿では、おしとやかなオレンジ系のカラードレス姿を披露。「ウエストにブラウンのリボンがアクセントになっていて、表面のラメは光が当たるとキラキラ光って美しかったです チュールとベースの色が違くて奥行きがあるのも、かわいらし」と紹介し、こちらもブーケを手に幸せそうな表情を見せた。
これらの投稿にファンからは「可愛いいいい 保存していいですか」「こんなにもおむすびが似合う花嫁さんはいませんね！本当におめでとう御座います♪」「旦那様が隣でそっと見守ってる感じがとても素敵です」「自分で握ってくるのが凄い」「お結びとおむすび（笑）」「いちファンとしてすごく嬉しい!!幸せな報告をありがとう」「かわ、、いすぎる、、一生幸せでいてください!!」「この色大好きー。可愛くて新郎さんニヤニヤしてたんだろうなー」など、絶賛と祝福の声が相次いでいる。
餅田は1994年4月18日生まれ、宮城県出身。本名は持田ひかり。小野島徹とともに2017年に駆け抜けて軽トラを結成、『とんねるずのみなさんのおかげでした』細かすぎて伝わらないモノマネや、『ぐるぐるナインティナイン』おもしろ荘などで注目を集めた。25年7月末でコンビを解散した。
