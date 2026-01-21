さらば青春の光「新たに一部屋借りた」 新事務所を公開「男子感さすがです」
お笑いコンビ・さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）が21日までにYouTubeチャンネル「さらば森田の五反田ガレージ」を更新。新事務所を初公開した。
【動画】「男子感さすがです」新事務所を公開したさらば青春の光・森田哲矢
「【新事務所お引越しDIY】ザ・森東の新たな船出」と題した動画で、森田が「また一部屋借りた」と報告。「荷物・衣装が増えすぎたので」と理由を説明した。
現状の事務所より少し小さい部屋とのこと。さっそく森田の先導でスタッフらと新たに借りた事務所を見に行くことに。森田は「衣装は全部ここに持っていきたい」とプランを語りながら、ランドリールームや、荷物用の部屋、キッチンを案内した。
10分程度、新事務所を紹介したが、尺が足りないことを理由に、キッチンがある新事務所でなぜか肉を焼くことに。肉やフライパンを購入し、新事務所で焼き肉を食べながらお祝いしていた。
動画のコメント欄には「衣装部屋で最初にすること焼肉はバグってる」「まっさらな部屋で初手焼肉なのえぐい」「今から衣装部屋にするとこで焼肉する男子感さすがです」といったコメントが寄せられた。
【動画】「男子感さすがです」新事務所を公開したさらば青春の光・森田哲矢
「【新事務所お引越しDIY】ザ・森東の新たな船出」と題した動画で、森田が「また一部屋借りた」と報告。「荷物・衣装が増えすぎたので」と理由を説明した。
現状の事務所より少し小さい部屋とのこと。さっそく森田の先導でスタッフらと新たに借りた事務所を見に行くことに。森田は「衣装は全部ここに持っていきたい」とプランを語りながら、ランドリールームや、荷物用の部屋、キッチンを案内した。
動画のコメント欄には「衣装部屋で最初にすること焼肉はバグってる」「まっさらな部屋で初手焼肉なのえぐい」「今から衣装部屋にするとこで焼肉する男子感さすがです」といったコメントが寄せられた。