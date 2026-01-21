Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢¤ª¸ß¤¤¡ÈÂç¥Õ¥¡¥ó¡È¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤ÎÂçÀèÇÚ¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¤¬21Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£NHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'26¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£¤¢¤ä»Ò¡¢ºäËÜÅßÈþ¤é¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òËþµÊ
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ£¤Ï¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤µ¤Þ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¾å¾Â¤ÎÃø½ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¾Â¤µ¤ó¤Î¤´Ãø½ñ¤ËÀ¸¥µ¥¤¥ó¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿ ´¶Æ°¡Á¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¡¢¾å¾Â¤¬¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¥Ú¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ ¥µ¥¤¥ó¤Ë¤¢¤ä¤³ÍÍ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤È½ñ¤«¤ì¤¿Æ£¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤ª¸ÀÍÕ ´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹ »ä¤â¤«¤Í¤Æ¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Á ¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¾å¾Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬È´·²¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ç²Î¤¬¾å¼ê¤ÊÆ´¤ì¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤ ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'26¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤Î¡ÖÇ¤Á¤ã¤ó¹¥¤¤Ê¾®ÅÄ¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÆ±»Ö¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤·¤Æ¤¬ ¤ä¤Ï¤ê¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Ï¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê²ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤Î³§ÍÍ ¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£