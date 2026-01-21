◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（２１日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ）

女子個人第２０戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１０２メートル）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪代表の高梨沙羅（クラレ）が合計２０６・８点で９位だった。

１回目は不規則に吹く風をとらえて９３・５メートルを飛び４位。３位にはわずか０・５点差。逆転を目指した２回目は風が当たらず９１メートルと飛距離を伸ばせず順位を落とした。それでも「安定して２本そろえられたかなと思う。自分のやるべきことに取り組めたかなと思います」と納得していた。

昨季、自身のキャリアで初めて表彰台を逃した。今季もここまで４位３度、５位２度と表彰台に届きそうで届かない。ただ、光明もある。昨季のルール改正で足を前後にして着地するテレマーク姿勢の比重が高くなり苦戦していたが、１回目は５人のジャッジ宙４人が１７・５点の高得点を出し、飛型点で出場選手トップタイとなる５２・５点をたたき出した。取り組み続けた課題を克服し、復活しつつあるのは間違いない。「テレマークが入ったと思っても点数が出ない時がいくらでもあったので、どう取られるかなとは思っていましたけど、ちゃんと入っている点数だったので安心しました。ようやく地盤が固まり始めたかなと思います」とうれしそうだった。

２３日から舞台を札幌に移し、日本シリーズは続く。４度目の五輪へ、地元から上昇気流をつかむ。