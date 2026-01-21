ＮＮＮのヘリが21日捉えた阿蘇中岳の火口映像には、20日夕方に発見された遊覧ヘリが映っています。

機体が大きく損傷しています。



事故から一夜明けた21日、朝からヘリに乗っていた3人の捜索が行われましたが難航しています。その理由は…



■FBS井本志保理カメラマン

「阿蘇中岳上空では、現在捜索活動が行われています」



事故から一夜明けた阿蘇市の中岳火口付近。朝から警察や消防、気象庁の職員など約50人態勢での捜索活動が行われました。



遊覧ヘリは20日午前10時52分、阿蘇市のカドリー・ドミニオンのへリポートを離陸しました。

米塚や草千里ヶ浜、そして中岳火口付近の上空を約10分で周る飛行ルートでした。



離陸から約10分後、乗客のスマートフォンから消防に中岳第一火口付近で衝撃があったことを自動的に知らせる通知がありました。

さらに離陸から1時間後、運航会社から警察に「ヘリが帰ってこない」と通報がありました。

警察や消防、自衛隊などが捜索。そして午後4時頃、中岳第一火口内の斜面で大破した機体が発見されました。

台湾から観光に来た男女2人と男性パイロットあわせて3人の安否は今もわかっていません。



■緒方太郎キャスター

「午前10時前です。捜索活動が行われている前線基地の近くにいますがかなり霧が濃い状態になっています。中岳はおろか目視では数十メートル先もほとんどわからない状況です」



濃霧で視界が遮られた上、厳しい寒さとなった21日の阿蘇。

阿蘇市乙姫の最低気温は-4.2℃に。



■三重からの観光客

「助かっていてほしい。それを願うばかりですね」



機体が発見されたのは、火口の中の絶壁。周辺には火山ガスが充満し、近づくことも容易ではありません。



■阿蘇広域消防本部中部消防署・矢野和彦署長

「（火口の下まで降りた）経験がないです。私たちも全くそのあたりは未知数」



困難を極める捜索活動。一刻も早い3人の発見が待たれます。