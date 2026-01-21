◆卓球◇全日本選手権 第２日（２１日、東京体育館）

女子シングルスで、昨年男子シングルス王者の松島輝空（そら）の妹で、小学６年の美空（みく、田坂卓研・京都）が３回戦で塚田桜姫（立命大・長野）に１１―５、１１―８、１１―３の３―０で勝利し、２２日に行われる４回戦に進出した。

一般の部で自己最高の４回戦進出。「好きな戦型の選手だったけど、やっぱり相手は強い選手。しっかり勝つことができてうれしい」と大学生相手にストレート勝ちを収め、笑顔で胸を張った。試合前には前年度優勝者会見のため会場を訪れた兄・輝空（そら）から「がんばれ」とエールを受けたことを明かし、力に変えた。

今大会の目標は一般の部で６勝。３勝目がかかる明日の４回戦では念願のスーパーシード選手・三村優果（サンリツ・東京）との対戦だ。「自信は１００パーセントある。自分は年下なので向こうの方が強いことは皆さんも分かっていることで、普通に戦ったら絶対に負ける。全然怖さはないですし、向かっていくだけ。自分が逆に相手に怖さを与えないと勝てない。絶対に勝って残りたい」と気合を入れた。