美容家でタレントの“アレン様”ことアレンが、20日放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）に出演。自身の整形について話した。

これまで整形に投じた費用が1億円というアレン様。MCの若槻千夏（41）が「1億円って、おもにどこですか？」と聞くと、「リフトアップとか。唇もしぼんでこないように、ずっと入れていますし」と話した。

1カ月の美容代は「40、50万とかざらに使いますよ。トータルの美容でいうともっと使いますよ。エステとかも、この間も16万円くらいかかりました」と明かした。

若槻が「何すんの？」と聞くと、「私、マッサージが大好きで。マッサージ6時間とか」。若槻が「えぇ！」と驚きながら笑う。そして「そんなプランないでしょ。延長を重ねて6時間でしょ？」と言うと、「最初から6時間で押さえてもらう」。マッサージをするスタッフが3時間ごとで交代するという。

髪についても「これもかなりの金額が…」。若槻が「いいですか？お値段」と質問。「これは月に25万円くらいかかりました」。絶句した若槻は「なんか、いったん今日、アレン様のトークだけで行きません」と話した。アレン様も「ちょっと、それで行こうか」と乗ってみせた。