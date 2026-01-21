市川 栞 キャスター：

気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

今回の雪のピークは2回あります。

小野：

あす22日朝にかけてと、24日・土曜日の2回です。現在、石川県内全域に大雪警報が発表されています。



24時間に予想される降雪量です。

小野：

あす22日夕方までは、平地の多い所で40センチ。その後、あさって23日夕方まで、平地の多い所で加賀で 30センチ、能登で 20センチ。さらに、24日・土曜日の夕方までに、加賀で40センチ、能登で30センチの雪が降る予想です。





市川：雪の2回目のピークが24日・土曜日頃なんですね。小野：きょう21日の段階で、気象台が出している数字はここまでなんですが、この雪は25日・日曜日まで続くとみられます。この先の雪の降り方を、コンピューターの予想で見ていきます。

小野：

21日夜9時です。大雪をもたらす雲の帯、JPCZが山陰方面に発生しています。あす22日朝にかけて、JPCZはそのまま山陰にあり、石川県内には、別の雪が予想されています。あさって23日にかけては、JPCZは北上し、金沢周辺では雪が続きます。24日・土曜日の朝にかけては能登北部に移動し、加賀では、別の雪雲がかかっています。そのあと、25日・日曜日の朝にかけて、JPCZは今度は南下します。



市川：

今回は、直接JPCZが石川県内にかからなくても大雪が予想されてるんですね。

小野：

改めて、あす22日の予想天気図です。冬型の気圧配置と寒気の強い状態が続きます。大雪の目安となる寒気の色分けの一番濃い色が22日も 石川県内を覆います。この状態はこの先も続きます。



十分ご注意ください。

