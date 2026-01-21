21日の石川県内は、強い冬型の気圧配置の影響で各地で氷点下となり、厳しい冷え込みとなりました。気象台は石川県内全域に大雪警報を発表し、この後の雪の降り方に警戒するよう呼び掛けています。



平本 駿介 記者：

「午前10時の金沢市内です。こちらの横断歩道では融雪装置がついており地面が見えていますが、こちらの横断歩道は雪で凍ってしまっています」

21日朝の最低気温は、白山河内で氷点下4.6度、金沢で氷点下1.4度など、各地で真冬の冷え込みとなり、輪島市三井では日中の最高気温が氷点下1度と、この冬初めての真冬日となりました。





金沢市民：「道路がツルツルだったんで、びっくりしました」埼玉からの観光客：「最初はぐしゃぐしゃで大丈夫だったんですけど、ところどころ凍っている場所があったみたいで、ちょっと危ないところがありました」一方、地震や豪雨の際、一時、孤立集落となった輪島市七浦地区。

公民館には、今回のような大雪を含め、万が一の災害に備えて、集落の住民が1日過ごせるほどの食料や毛布などを備蓄しています。



七浦公民館・升本 庄五郎 館長：

「(七浦地区には)高齢者の方が多いので、その人たちが何もないように祈ってます」



21日夜から25日にかけて強い寒気が流れ込み、石川県内は平地でも大雪となる見込みで、気象台は石川県内全域に大雪警報を発表し、警戒を呼び掛けています。

22日夕方までの24時間の降雪量はいずれも多い所で、加賀、能登ともに平地で40センチが予想されています。



雪のピークは21日夜遅くから22日朝に掛けてと見込まれていますが、24日頃にも気圧の谷の接近により、雪が強まる可能性があります。

