¡Ú£Õ¡½£²£³¡ÛÆüÃæ·èÀï¤ØÃæ¹ñ¹ñ±ÄÄÌ¿®¼Ò¤âÂç¡¹Åª¤ËÊóÆ»¡ÖÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÉü³è¤Ø¿·¤¿¤Ê½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡×
¡¡£Õ¡½£²£³¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë·è¾¡¡Ê£²£´Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤¬àÆüÃæ·èÀïá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤âÃíÌÜÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÄº¾å·èÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢£²£°£°£´Ç¯¤Î£ÁÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡ÊÆüËÜ¤¬¾¡Íø¡Ë°ÊÍè£²£²Ç¯¤Ö¤ê¡£Ä¹Ç¯ÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÏ¯Êó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÇ®µ¤¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤âº£²ó¤Î£Õ¡½£²£³Ãæ¹ñÂåÉ½¤Î²÷¿Ê·â¤òÂç¡¹Åª¤ËÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ºÌö¿Ê¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª´ÆÆÄ¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ËÉëÇ¤¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁª¼ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥æ¡¼¥¹°éÀ®¤ÎÆ»¶Ú¤È¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë°ÂÄê¤·¤¿¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø´ñÀ×¡Ù¤È¡ØÅÁÀâ¡Ù¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÌ¤Íè¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê¶µ·±¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÃæ¹ñ¤ÇÄ¹Ç¯»Ø´ø¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í»Ø´ø´±¤Î»ØÆ³ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆüÃæ·èÀï¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¡Íø¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤âÎäÀÅ¤Ê¿µ½Å¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ÏÆ±ÍÍ¤Ë½ÅÍ×¤À¡£º£²ó¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÌö¿Ê¤ÏÀµ¤·¤¤Êý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿¿¤ÎÃÏ°Ì¤Ï¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤»î¹ç¤ò·Ð¤Æ·èÄê¤Å¤±¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£¡Ö·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢Ãæ¹ñÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤È¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢£²£²Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¤³¤Î·è¾¡Àï¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î½ã¿è¤Ê¾ðÇ®¤È´î¤Ó¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£½Õ¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â´¨¤¤¤³¤Î»þ´ü¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤ë¾ðÇ®¤È¶½Ê³¤¬¡¢Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÉü³è¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆüËÜ·âÇË¤ÈÃæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÉü³è¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ·èÀï¤¬Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î²«¶â»þÂå¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë¤Î¤«¡¢Ç®Àï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£