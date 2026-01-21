ECサイト「ポケモンセンターオンライン」にて、Nintendo Switch 2の抽選応募受付が1月21日より実施されている。応募期限は1月26日11時59分まで。

今回の抽選では、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」と「Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」がラインナップ。どちらか1商品にのみ応募可能で、「Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」に関しては過去2025年11月に行なわれた抽選のキャンセル分となっている。

抽選結果発表は1月30日15時以降に、抽選応募時のメールアドレスに通知される。また、注文及び支払い可能期間は1月30日15時より2月3日16時59分までとなっている。なお、発送時期は2月中旬を予定している。

□ポケモンセンターオンライン「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」「Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」抽選応募ページ

(C)2025 Pokemon.c1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。 Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。