「Switch2本体 ポケモンZAセット」ポケセンで抽選受付開始！ 日本語・国内専用版も
ECサイト「ポケモンセンターオンライン」にて、Nintendo Switch 2の抽選応募受付が1月21日より実施されている。応募期限は1月26日11時59分まで。
今回の抽選では、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」と「Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」がラインナップ。どちらか1商品にのみ応募可能で、「Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」に関しては過去2025年11月に行なわれた抽選のキャンセル分となっている。
抽選結果発表は1月30日15時以降に、抽選応募時のメールアドレスに通知される。また、注文及び支払い可能期間は1月30日15時より2月3日16時59分までとなっている。なお、発送時期は2月中旬を予定している。
□ポケモンセンターオンライン「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」「Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」抽選応募ページ
本日1月21日（水）から、#ポケモンセンターオンライン で Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）の抽選応募を受け付け中！- ポケモンセンター公式 (@pokemoncenterPR) January 21, 2026
過去抽選のキャンセル分の『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』がセットになった商品も対象だよ。
くわしくはこちら！https://t.co/IP2wlB7t6p pic.twitter.com/Kc6V7jl13j
