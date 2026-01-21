BLACKPINK・ジス、日本の人気女優と“美しすぎる2ショット”「DIORの女神たち」「推しと推しが…」

BLACKPINK・ジスと女優・新木優子の2ショットが話題を集めている。

新木優子は最近、自身のインスタグラムを更新し「#blackpink #deadline」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ジス、「ディオールの女神」としての圧倒的存在感

公開された写真には、ジスと新木が笑顔で寄り添う姿が収められている。2人揃ってミニ丈のボトムスを着こなし、すらりとした脚線美を披露。抜群のスタイルとキュートな表情でファンの心を掴んだ。

2人は、ラグジュアリーブランド「DIOR（ディオール）」 のアンバサダーを務めており、今回の投稿はそのような共通点を持つ2人の“美しすぎる2ショット”として反響を集めている。

投稿を見たファンからは「推しと推しが…」「胸熱すぎる」「美女が並んでる」「DIORの女神だ！」などのコメントが寄せられている。

（写真＝新木優子Instagram）新木優子、ジス

なお、ジスが所属するBLACKPINKは、1月16日から18日の3日間にわたり、ワールドツアー「DEADLINE」の東京ドーム公演を開催し、日本のファンと特別な時間を過ごした。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。BLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。