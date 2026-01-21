²¤½£°Ñ°÷Ä¹¤Î±éÀâ¤Ï·èÊÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÊÆ¹ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¤É¤³¤Ø
2026年1月20日、スイス・ダボス
20Æü¡¢¥À¥Ü¥¹²ñµÄ2ÆüÌÜ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Îò»Ë¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë±éÀâ¤¬Â³¤¤¤¿¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î¡ÖÆâ³Õ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Î¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤è¤ë±éÀâ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢1971Ç¯¤Î¥Ë¥¯¥½¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ²¤½£¤¬·ÐºÑÎÏ¶¯²½¤È³°²ß°ÍÂ¸Ã¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Îò»Ë¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¡Ö¸½ºß¡¢»ä¤¿¤Á¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÂçÊÑ³×¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤Î²¤½£¤Î¼«Î©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëµ¡²ñ¤À¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤¬¹±µ×Åª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤é¡¢²¤½£¤â¹±µ×Åª¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤³¤½¤³¤Îµ¡²ñ¤òÂª¤¨¡¢¿·¤·¤¤¡Ø¼«Î©¤·¤¿²¤½£¡Ù¤òÃÛ¤¯¤È¤¤À¡£¿Í´Ö¤Ï¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ê²û¸Å¼çµÁ¡Ë¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¸Å¤¤Ãá½ø¤Ï¤â¤¦Ìá¤Ã¤Æ¤ÏÍè¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¤â¤Ï¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦Ãá½ø¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤ÎÁ°Äó¤Î¾å¤Ç²¤½£¤Î¿·¤·¤¤¤¢¤êÊý¤òÆÈ¼«¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÄü¤á¤È·è°Õ¤ËËþ¤Á¤¿¡¢·èÊÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
±éÀâ¤¹¤ëEU¤Î¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó²¤½£°Ñ°÷Ä¹¡á2026Ç¯1·î20Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹¡¢µÜÃÏ¤æ¤¦»£±Æ
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤á¤°¤ë¡Ö¶¼¤·¡×¤ËEU¤Ï
¥À¥Ü¥¹²ñµÄ³«Ëë¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¡ÖÎÎÍ¡×¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë²¤½£8¥«¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶¼¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¤³¤Î¥À¥Ü¥¹¤Ç¤Î±éÀâ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢ËÌ¶Ë·÷¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ï¼çÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖËÌ¶Ë·÷¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢²¤½£¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÄ¹Ç¯¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£EU¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÏºòÇ¯7·î¤ËËÇ°×¶¨Äê¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¹ç°Õ¤Ï¹ç°Õ¡£Í§¿ÍÆ±»Î¤¬°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¤¡¢¤½¤ì¤Ï²¿¤é¤«¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¡×¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò¸£À©¡Ê¤±¤ó¤»¤¤¡Ë¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤È¥¤¥ó¥Õ¥é»Ù±ç¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²¤½£¤Ï¿·¤¿¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¹½Â¤¤È¸½¼Â¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤È¤¤À¡£ÆÈ¼«¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÇ¯¸åÈ¾¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î³Ë¿´¤Ï¡Ö¼ç¸¢¤òÍ¤¹¤ë¹ñÌ±¤¬¼«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ðËÜ¸¶Â§¤À¡×¤È¤â¡£
Ì±¼ç¼çµÁ¤Î´ú¿¶¤êÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Æ±ÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÀë¸À¤ò¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡¢Ã¯¤¬ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
Ãæ¹ñÉû¼óÁê¡ÖÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤È¼«Í³ËÇ°×¤ò·ø»ý¡×
±éÀâ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î²¿Î©ÊöÉû¼óÁê¡á2026Ç¯1·î20Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹¡¢µÜÃÏ¤æ¤¦»£±Æ
¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Î¸å¤Ë±éÀâ¤ËÎ©¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Î²¿Î©ÊöÉû¼óÁê¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥À¥Ü¥¹¤ÇÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤òÁÊ¤¨¤¿½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÀè¸«À¤ò²¿ÅÙ¤â¤¿¤¿¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ïº£¸å¤âÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤È¼«Í³ËÇ°×¤ò·ø»ý¤¹¤ë¡£´ØÀÇ¤ÈËÇ°×ÀïÁè¤Ë¾¡¼Ô¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢°Å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Í³ËÇ°×¤È·ÐºÑ¤Î¹ñºÝ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ò´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÓ¾å¹ñ¤¬Áá¤¤·ÐºÑÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤Î»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤À¤±Ê¹¤±¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡£º£¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼«Í³ËÇ°×¤òÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬¤½¤ì¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÁÊ¤¨¤ë¹½¿Þ¤Ë¡¢À¤³¦¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Î¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
AI¤¬ÊÑ¤¨¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÎÆ¯¤Êý
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¥µ¥È¥ä¡¦¥Ê¥Ç¥éCEO¤ÈÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Î¥é¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥ó¥¯CEO¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¡£¥Ê¥Ç¥é»á¤ÏAI¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÆ¯¤Êý¤¬¤¤¤«¤ËËÜ¼ÁÅª¤ÊÊÑ²½¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¸ì¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¥µ¥È¥ä¡¦¥Ê¥Ç¥éCEO¡á2026Ç¯1·î20Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹¡¢µÜÃÏ¤æ¤¦»£±Æ
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤ÊÎã¤òµó¤²¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ê¥Ç¥é»á¤¬¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢50·ï¤â¤Î³Æ¹ñ¤È¤Î²ñµÄ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤¬¥á¥â¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤òËÜÉô¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀººº¤¹¤ë¡£¥Ê¥Ç¥é»á¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿1992Ç¯¤«¤é¤Ä¤¤¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAI¤Ë¡Ø¥é¥ê¡¼¤ÈÌÌ²ñÍ½Äê¤À¡£³µÍ×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡×¤È»Ø¼¨¤¹¤ë¤À¤±¤ÇºÑ¤à¡£¡Ø¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤ò¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£
¤½¤·¤Æ¡¢AI¤¬ºî¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¤¹¤°¤ËÁ´Éô½ð¤Î¼Ò°÷¤È¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÁÈ¿¥Æâ¤Î¾ðÊó¤ÎÎ®¤ì¤ò´°Á´¤ËµÕÅ¾¤µ¤»¤ë¡£½¾Íè¤ÎÁÈ¿¥¹½Â¤¡½¡½Éô½ð¤äÀìÌçÊ¬Ìî¤¬Â¸ºß¤·¡¢¾ðÊó¤¬¾åÁØÉô¤Ø¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤à¤·¤í¾ðÊó¤ÎÎ®¤ìÁ´ÂÎ¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁÈ¿¥¹½Â¤¤ÎºÆÀß·×¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¶¦¤Ë»Å»ö¤ä¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤À¡¢¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£Ìë¤â¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤
¤³¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ï¡¢¤½¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÎÁÏ¶È¼Ô¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤È¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£²¤ÊÆ¤ÎÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¡¢¥¤¥ó¥É¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É³Æ¹ñ¤Îµ¼Ô10¿Í¤È¥²¥¤¥Ä»á¤¬¿©»ö¤ò¤¹¤ë²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¥²¥¤¥Ä»á¤Ï¡¢À¯¼£·ÐºÑ¡¢AI¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ø¥ë¥¹¡Ä¡Ä¤È¡¢Á´°÷¤«¤é¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¼ÁÌä¤Ë°ì¤Ä°ì¤ÄÅú¤¨¡¢»þ¤Ë¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¡¢2»þ´Ö¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·Â³¤±¤¿¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë²þ¤á¤Æ°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£
ÌëÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ÎÈ¯Ãå½ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸å¤í¤«¤é¡ÖµÞ¤²¡¢µÞ¤²¡ª¡¡¤¢¤ì¤òÆ¨¤·¤¿¤é¼¡¤Ë¤¤¤ÄÍè¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÃËÀ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤»¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¼ÖÃæ¤ÇÏÃ¤ò¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥Á¥ã¥¿¥à¥Ï¥¦¥¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²¦Î©¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¤Î¸µ½êÄ¹¥í¥Ó¥ó¡¦¥Ë¥Ö¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¹Ö±é¤òÍê¤Þ¤ì¥À¥Ü¥¹¤ËÍè¤¿¤È¸À¤¦¡£
¤¢¤¹21Æü¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£Ä®¤Ï¸·²üÂÖÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£