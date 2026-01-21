¡Ö천생연분¡Ê¥Á¥ç¥ó¥»¥ó¥è¥ó¥Ö¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©´Ú¹ñ¤Î»Í»ú½Ï¸ì...¡ª¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö천생연분¡Ê¥Á¥ç¥ó¥»¥ó¥è¥ó¥Ö¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö천생연분¡Ê¥Á¥ç¥ó¥»¥ó¥è¥ó¥Ö¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î»Í»ú½Ï¸ì¤Ç¡¢²Î¤ä±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö천생연분¡Ê¥Á¥ç¥ó¥»¥ó¥è¥ó¥Ö¥ó¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë±ï¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö천생연분¡Ê¥Á¥ç¥ó¥»¥ó¥è¥ó¥Ö¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢±¿Ì¿Åª¤Ë·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
´Á»ú¤Î¡ÖÅ·À¸±ïÊ¬¡×¤Î´Ú¹ñ¸ìÆÉ¤ß¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÃç¤Î¤¤¤¤É×ÉØ¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
