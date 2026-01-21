

岡山・津山市 21日午前9時ごろ

強い寒気の影響で21日(水)朝、岡山・香川では各地で今季一番の冷え込みとなりました。この寒さはしばらく続きそうです。

今週1週間でみると、強い寒気が流れこむのは22日(木)です。岡山県北部では21日夜から22日朝にかけて雪の降り方が強まる予想となっています。また、岡山県南部と香川県は21日夜から22日の一日、雪が降るところもありそうです。

24日(土)の夜から25日(日)にかけても雪に注意が必要です。この日は上空に寒気を伴った気圧の谷が西日本を通過するため、雪雲が発達しやすくなりそうです。

JR西日本は積雪や強風が見込まれるとして、22日に因美線の一部の運転を取りやめるとしています。高速道路やJR四国は今のところ影響はありませんが、路面の状況や最新の気象情報、交通情報を確認するようにしてください。

22日の最高気温は、岡山市や高松市では5℃、津山市で3℃と、21日よりも1～2℃低くなります。北風が強く吹くので実際の気温以上に寒く感じられそうです。

また22日は岡山県全域に低温注意報が出ています。水道管の凍結や、路面の凍結にご注意ください。水道管の凍結を防ぐ対策としては、蛇口を少しあけて水を出しておくことや水道管にタオルを巻きつけておくことがおすすめです。