北海道や岩手でもオーロラ観測　“Xクラス”最大規模の「太陽フレア」発生で2年ぶり「磁気嵐」も観測…GPSや航空無線に影響出る恐れ

夜空を舞う緑の帯。

ヨーロッパ各地で観測されたオーロラが20日夜、日本でも観測されました。

その美しさの一方で、さまざまな影響が心配される事態となっています。

夜空を染める赤と緑の光は、イギリス北部スコットランドでカメラに収められたオーロラです。

また、グリーンランドでは緑の光が円を描くように揺らめき、カナダでは空全体が幻想的な光に包まれました。

19日夜から20日未明にかけて、ドイツ、フランスなど、ヨーロッパの広い地域で観測された、オーロラ。

20日夜からは日本でも各地で確認されたのです。

21日午前2時ごろから4時ごろにかけて、北海道東部白糠町で撮影されたオーロラの様子です。

撮影者：

何回かオーロラ撮影は成功してる。右側に青い筋が何本か入っているが、青い筋のオーロラはなかなか撮ったことはなかったので、うれしかったです。

オーロラは北海道北部、名寄市でも見られました。

撮影者：

最初見えたときは、結構高い位置まで赤いなって思った。北極星くらいの高さまで見えてたんですごく満足です。お〜出た出たって感じだった。

オーロラが確認されたのは北海道だけではありません。

岩手・宮古市で20日夜に撮影されたオーロラを見ると、夜空がほんのりと赤く染まっているのが分かります。

今回はなぜ、世界のこれほど広い範囲でオーロラが確認されたのでしょうか。

山陽学園大学・講師 米田瑞生さん：

1月19日に太陽で、フレアと呼ばれる爆発的な現象が起きて、この現象に伴って大量のプラズマが宇宙空間に放たれた。これによってオーロラが激しく起きるような現象が起きていて、これがオーロラブレイクアップと呼ばれる現象。

今回の太陽フレアは“Xクラス”と呼ばれる、最も規模の大きなフレアだったといいます。

さらに米田さんによると、「太陽風って、太陽から吹き付けている風のようなものがあって、普段フレアが起きてから地球に到達するまで2日ぐらいかかっているのが、今回（フレア発生から）1日で着いている。なので、高速の太陽風と特徴づけられる」といいます。

一方で、気象庁は今回の太陽フレアの影響により、約2年ぶりに「磁気嵐」を観測したと発表。

GPS機能や、船舶や航空無線などに影響が出る可能性があると注意を呼びかけています。