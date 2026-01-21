午前9時頃の岐阜県高山市、宮川朝市や古い町並みでは細かな雪が舞っていました。岐阜県山間部など、東海地方の各地で最長寒波への備えが必要です。

【写真を見る】“大雪”に備えて必要なものは？手軽に装着できる布製タイヤチェーンやタイヤに吹き付けるスプレーなど… 事前準備しておくといい雪グッズは？

（松本道弥アナウンサー）

「ホームセンターの入り口前には、スタッドレスタイヤや融雪剤、スコップなどが置いてあります」



（コーナン 一宮今伊勢店 入矢崇店長）

Q.かなりの量が置いてあるが？

「先週から急激に売れ行きが上がり、特に降雪の報道後から前年の5倍ぐらい売れている。急遽売り場を拡大した」

「朝 一面銀世界だったら…備えていないと困る」

きょうお邪魔した愛知県一宮市のホームセンターでは、寒波襲来に備えて雪対策商品の需要が増えていました。



通常この時期は、除雪用のスコップは週に1本売れるかどうかということですが、今週はきょう午前までにすでに20本近く売れたということです。

（客）

Q.どうしてきょう買いに？

「雪が降りますからね近々。前回使っていたものが壊れてしまったので。朝見たら一面銀世界だって時には、備えていないと困る」

手軽に装着できる“布製タイヤチェーン”

また、車の雪対策品の売り上げも伸びています。



（入矢店長）

Q.今、売れているものは？

「布製のタイヤチェーン。ことし初めて展開したが従来のチェーン、鎖・金具と比べて手軽に装着できる」



実際に、デモ装着してみました。



（入矢店長）

「まずは上にかぶせて、横も伸ばしてもらって、左右もかぶせます」



（松本）

「全然力が要らないですね。楽ちん。タイヤのどの面を見てもしっかりカバーされていますね。タオル生地のような素材ですが、滑り止めになってくれる？」



（入矢店長）

「しっかり止まります」

スノーブラシやタイヤに吹き付けるスプレーも

また、車の屋根やボンネットの雪を落としたり、フロントやリアガラスなどに張り付いた霜を取りのぞくスノーブラシや、急な積雪でタイヤに滑り止めを装着できない場合などに、車をジャッキアップしなくても応急処置としてタイヤに吹き付けるスプレーも、タイヤのグリップ力が向上するということで売り上げが伸びているそうです。