鳥の名前や縁起に関する言葉など、共通して入る2文字を当てる脳トレです。日常でよく使う言葉から少し意外な組み合わせまで、あなたのひらめき力を試してみましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、食欲をそそる色の表現から少しドキッとするような言葉まで、幅広いジャンルから出題します。4つすべてがつながる瞬間の快感を味わってください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□つき
まん□□
□□ねいろ
ふ□□

ヒント：「森のドラマー」とも呼ばれるあの鳥の名前です

正解：きつ

正解は「きつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「きつ」を入れると、次のようになります。

・きつつき（啄木鳥）
・まんきつ（満喫）
・きつねいろ（狐色）
・ふきつ（不吉）

木の幹をコツコツと叩く「啄木鳥（きつつき）」や、十分に味わい楽しむ「満喫」、揚げ物などがこんがり焼けた「狐色」、そして縁起が悪いことを意味する「不吉」など、同じ「きつ」でも漢字に直すと「啄」「喫」「狐」「凶」と、全く異なる意味を持つ言葉に変化するのが面白いですね。1分以内にすべての言葉を完成させることはできましたか？

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)