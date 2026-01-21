【ひらがなクイズ】空欄に共通する「2文字」を1分以内で当てよう！ 森にいる鳥の名前がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、食欲をそそる色の表現から少しドキッとするような言葉まで、幅広いジャンルから出題します。4つすべてがつながる瞬間の快感を味わってください。
□□つき
まん□□
□□ねいろ
ふ□□
ヒント：「森のドラマー」とも呼ばれるあの鳥の名前です
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「きつ」を入れると、次のようになります。
・きつつき（啄木鳥）
・まんきつ（満喫）
・きつねいろ（狐色）
・ふきつ（不吉）
木の幹をコツコツと叩く「啄木鳥（きつつき）」や、十分に味わい楽しむ「満喫」、揚げ物などがこんがり焼けた「狐色」、そして縁起が悪いことを意味する「不吉」など、同じ「きつ」でも漢字に直すと「啄」「喫」「狐」「凶」と、全く異なる意味を持つ言葉に変化するのが面白いですね。1分以内にすべての言葉を完成させることはできましたか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、食欲をそそる色の表現から少しドキッとするような言葉まで、幅広いジャンルから出題します。4つすべてがつながる瞬間の快感を味わってください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□つき
まん□□
□□ねいろ
ふ□□
ヒント：「森のドラマー」とも呼ばれるあの鳥の名前です
↓
↓
↓
↓
↓
正解：きつ正解は「きつ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「きつ」を入れると、次のようになります。
・きつつき（啄木鳥）
・まんきつ（満喫）
・きつねいろ（狐色）
・ふきつ（不吉）
木の幹をコツコツと叩く「啄木鳥（きつつき）」や、十分に味わい楽しむ「満喫」、揚げ物などがこんがり焼けた「狐色」、そして縁起が悪いことを意味する「不吉」など、同じ「きつ」でも漢字に直すと「啄」「喫」「狐」「凶」と、全く異なる意味を持つ言葉に変化するのが面白いですね。1分以内にすべての言葉を完成させることはできましたか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)