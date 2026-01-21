三重県内は、強い寒気の影響で21日夜遅くから22日にかけて雪が降り、平野部でも積雪が予想されます。

とくに北部と伊賀は警報級の大雪となる可能性があり、大雪や路面の凍結による交通障害に注意警戒が必要です。

日本付近は、今週末にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。

そして、21日夜から22日にかけては東海地方の上空に強い寒気が流れ込むため、三重県内各地で雪が降り、北中部を中心に平野部でも雪が積もり、この冬一番の大雪となる恐れがあります。

これから22日午後6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で、北部20センチ、中部8センチ、伊賀10センチ、伊勢志摩1センチ、紀勢・東紀州3センチ、その後、22日午後6時から23日の午後6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で、北部7センチ、中部1センチ、伊賀3センチ、伊勢志摩0センチ、紀勢・東紀州0センチの見込みです。

普段、雪が積もらない所でも積雪が予想されます。

大雪や路面の凍結による交通障害に警戒するとともに、公共交通機関への影響も予想されますので時間に余裕を持った行動を心がけてください。