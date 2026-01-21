「シティターボ」の記憶を呼び覚ますホンダの遊び心

2026年1月23日から25日までの3日間、大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区）を会場に「ジャパンモビリティショー札幌2026（JMS札幌2026）」が開催されます。

最新のモビリティや自動車技術が一堂に会する本イベントは、北海道では貴重な大規模モーターショーとして注目を集めており、道内外から多くの来場者が訪れる見込みです。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの「新たなコンパクト“5ドアスポーツカー”」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）

今回のショーでは国内外のメーカーが意欲的な車両展示を予定していますが、その中でひときわ話題を集めそうなのが、ホンダの小型EV「Super ONE（スーパーワン）」です。

同モデルは2025年10月に東京で開催された「ジャパンモビリティショー2025」において実車が一般公開され、革新的なコンセプトと完成度の高いデザインで多くの注目を浴びました。

JMS札幌2026は、そのスーパーワンを北海道で間近に見ることができる初めての機会となります。

スーパーワンは、ホンダが提案する次世代コンパクトEVの方向性を体現した存在です。もともとは「Super EV Concept」として海外イベントに登場し、その後市販化を強く意識したプロトタイプへと進化しました。

単なる環境対応車にとどまらず、日常の移動そのものを楽しく、刺激的な体験へと変えていくことを目指して開発されています。

ネーミングに込められた「Super」と「One」には、既存の枠にとらわれない発想と、ホンダならではの唯一無二の価値を届けたいという想いが表現されています。

スーパーワンの開発の根底には「e：Dash BOOSTER（イー・ダッシュ・ブースター）」というコンセプトが掲げられており、日常の移動を単なる移動手段ではなく、心が高ぶる体験へと昇華させることを狙っています。その象徴ともいえるのが、専用開発された「BOOSTモード」の存在です。

BOOSTモードでは、モーターの出力特性をよりアグレッシブに制御し、アクセル操作に対して鋭く反応する加速フィールを実現します。

さらに、仮想有段シフト制御やアクティブサウンドコントロールが組み合わされ、EVでありながらもまるでエンジン車を操っているかのような高揚感を味わえるのが特徴です。

メーター表示やイルミネーションもBOOSTモード専用の演出に切り替わり、ドライバーの気分を一層盛り上げます。

こうした演出やキャラクターは、往年のホンダファンにとって懐かしい記憶を呼び起こすものでもあります。

張り出したブリスターフェンダーや力強いスタンス、そして「走り」を前面に押し出す姿勢は、1980年代に登場した名車「シティターボII」、通称“ブルドッグ”の再来を思わせるという声も少なくありません。

実際、スーパーワンのデザインには、コンパクトながらも挑戦的で遊び心にあふれたホンダらしさが随所に感じられます。

エクステリアはロー＆ワイドなフォルムを基調とし、都市部での取り回しやすさと存在感を両立しています。

フロントやリアに設けられたエアダクトは、デザイン上のアクセントであると同時に、空力性能や冷却効率の向上にも寄与しています。

かつてのシティターボがそうであったように、「小さくても只者ではない」というメッセージが、この一台からは強く伝わってきます。

インテリアもまた、走りへの期待感を高める空間として仕上げられています。高いホールド性を持つスポーツシートや、ドライバーを中心に構成されたコックピットは、日常使いの快適性とスポーティーさを高次元で両立しています。

カラーリングや素材使いにも遊び心が取り入れられ、所有する喜びを感じさせる仕上がりです。

現在、スーパーワンは日本国内のみならず、海外のさまざまな環境下で走行テストが重ねられており、量産化に向けた最終段階に入っているとされています。

2026年以降の市場投入が予定されていることから、JMS札幌2026での展示は、その完成度を直接確かめる絶好の場となりそうです。

北海道で初披露となるスーパーワンが、来場者にどのようなインパクトを与えるのか。次世代モビリティの姿を体感できる一台として、ジャパンモビリティショー札幌2026の注目モデルのひとつになることは間違いありません。