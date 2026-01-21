大阪・神戸・京都・奈良・滋賀・和歌山 今後の雪は？

気象庁によりますと、近畿地方では、あす（２２日）未明から夕方にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒するよう呼び掛けています。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？雪雨シミュレーション

また、あす（２２日）夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷に注意が必要だということです。

日本付近は、今月２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。あす（２２日）にかけて、近畿地方の上空約１５００メートルには氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。

近畿地方ではあす（２２日）夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達する可能性があるということです。

２１日（水）

気象庁によりますと、



２１日１８時から２２日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ８０センチ

近畿北部平地 ６０センチ

近畿中部山地 ７０センチ

近畿中部平地 ３０センチ

近畿南部山地 １５センチ

近畿南部平地 １センチ



が予想されています。

▶雪と雨のシミュレーション

２２日（木）

気象庁によりますと



２２日１８時から２３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ４０センチ

近畿北部平地 ３０センチ

近畿中部山地 ３０センチ

近畿中部平地 ７センチ

近畿南部山地 ５センチ



が予想されています。

▶雪と雨のシミュレーション

２３日（金）

気象庁によりますと、



２３日１８時から２４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ３０センチ

近畿北部平地 ２０センチ

近畿中部山地 １５センチ

近畿中部平地 １センチ

近畿南部山地 ５センチ



が予想されています。

▶雪と雨のシミュレーション

２４日（土）

２４日（土）は近畿地方の日本海側で雪雲が予想されていて、午後からは近畿地方南部でも雪雲が予想されています。

▶雪と雨のシミュレーション

２５日（日）

シミュレーション画像では２５日（日）は滋賀県の一部地域に大雪の可能性があります。

▶雪と雨のシミュレーション

２６日（月）

２６日（月）は午後からは雪雲は落ち着く見込みです。



予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。

▶雪と雨のシミュレーション

大津・京都・大阪・神戸・奈良・和歌山の16日間天気予報

▶雪と雨のシミュレーション

気象庁によりますと、近畿地方では、あさって（２３日）にかけて大雪となるということです。短時間に降雪が強まり、あす（２２日）未明から夕方は、警報級の大雪となる見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要だということです。



普段雪の少ない近畿中部の平地でも大雪となる所がある見込みで、その後も降雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあるということです。



気象庁は以下の点で注意するよう呼び掛けています。

・電線や樹木への着雪、なだれ、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。

・ビニールハウスは倒壊のおそれがあるため、注意してください。

・カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないよう注意してください。

・発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

・農作物の管理に注意してください。