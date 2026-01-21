Netflixが、株式会社MAPPA（以下、MAPPA）と、戦略的パートナーシップを締結した。

エンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスを提供するNetflixと、テレビアニメ『チェンソーマン』や『呪術廻戦』など話題作を生み出してきたMAPPA。戦略的パートナーシップでは、ストーリー開発からグッズ展開まで、グローバル市場を見据えた新たなプロジェクトを推進し、現在も複数本が開発中のMAPPA制作アニメ作品を、世界190以上の国と地域に広がるNetflixメンバーに向けて独占配信する予定だ。

『チェンソーマン』ではスタジオ主導でIP開発やグッズ展開にも積極的に関与し、『呪術廻戦』では世界的なヒットを記録するなど、日本発アニメのグローバルな躍進に大きく貢献してきたMAPPA。Netflixは、こうしたMAPPAのスタジオ発の企画思想と主体性を起点に作品を生み出す姿勢に深く共感し、その挑戦に伴走したいと考えているという。

Netflixによると、全世界のメンバーの50%以上にあたる約3億人がアニメを視聴しており、過去5年間でアニメの視聴時間は約3倍に増加しているという。Netflixはこれまでにも、MAPPA制作の『賭ケグルイ双』（2022年配信）や『らんま1/2』（2024・2025年配信）など、独自性の高い作品を世界に発信してきた。今回の新たなパートナーシップを通じて、すでに複数の新規アニメプロジェクトの企画開発・製作が進行しているという。

また、今回の提携により、NetflixはMAPPA制作のアニメ作品を世界同時配信し、世界中のファンがリアルタイムで作品を楽しめる環境の提供が実現。MAPPAとの取り組みを通じて、これまでスタジオが担ってきた創造の現場に深く敬意を払いながら、日本のアニメーションスタジオの可能性を最大化していきたい考えだ。今回の協業深化は、スタジオの主体性を核とした新たなアニメ制作・ビジネスモデルの一つの形になるとしている。

MAPPA代表取締役社長の大塚学は「これまでもNetflixとは様々な取り組みを行ってきましたが、今回の提携強化は、MAPPAが企業理念の一つとして掲げてきた『クリエイティブとビジネスの両面において自立したスタジオである』という考え方に基づくものです」と、今回の戦略的パートナーシップについて説明。Netflixコンテンツ部門バイス・プレジデントの坂本和隆は「日本のアニメがこれから、より自由に、面白く、大きく進化し、世界に日本から新たな作品と興奮をお届けできるよう、全力で取り組んでまいります」とコメントを寄せている。

■コメント・大塚学（MAPPA代表取締役社長）これまでもNetflixとは様々な取り組みを行ってきましたが、今回の提携強化は、MAPPAが企業理念の一つとして掲げてきた「クリエイティブとビジネスの両面において自立したスタジオである」という考え方に基づくものです。これからの日本のアニメーションスタジオは、グローバルな視点で視聴者のニーズを捉え、企画開発の段階から最終的な視聴者へのリーチ、さらには関連するビジネス展開に至るまで、主体的に責任を持ってリードしていくべきだと考えています。MAPPAとしても、より深くNetflixの配信およびビジネス展開にコミットし、長期的な視点でのWin-Winのパートナーシップを実現していきたいと考えています。

・坂本和隆（Netflix コンテンツ部門 バイス・プレジデント）MAPPAは、これまでにない表現やチャレンジに果敢に取り組み、それを成し遂げてきた素晴らしいアニメスタジオです。私たちNetflixも、日本のアニメ作品を、世界中に広がるファンの皆さまに最高な形でお届けし、楽しんでいただきたいと考えています。そのためには、クリエイターの情熱や挑戦を全力で支えることが不可欠です。MAPPAの独創的な作品づくりと、Netflixのグローバルなリーチ、そして面白い作品を生み出すために欠かせない「挑戦する勇気」というお互いの強みを掛け合わせ、アニメの可能性をさらに広げていきたい。新たなストーリーを開発し、新しい表現を追求した作品を、世界中の視聴者に驚きや感動と共に直接届ける――そんな未来に向けて、MAPPAと歩み出せることを心から楽しみにしています。日本のアニメがこれから、より自由に、面白く、大きく進化し、世界に日本から新たな作品と興奮をお届けできるよう、全力で取り組んでまいります。（文＝リアルサウンド編集部）