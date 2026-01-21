『ズートピア2』130億円超え 上戸彩＆森川智之ら日本語版声優陣の興奮やまず「“国宝超え”が足音だけ…」
ディズニーアニメーション映画『ズートピア2』超メガヒット御礼舞台あいさつが21日、都内で行われ、日本語吹替版声優陣が集結。ジュディ役の上戸彩、ニック役の森川智之、二ブルズ役の江口のりこ、ウィンドダンサー役の高嶋政宏（※高＝はしごだか、クロウハウザー役の高橋茂雄が登壇した。
【写真】カワイイ！人参マイクを持つ上戸彩
本作は19日、全世界興行収入が17億654万2207ドル（2704億円※1ドル＝159円換算／Box Office Mojo調べ）に達し、『インサイド・ヘッド2』を抜いてディズニー＆ピクサー作品史上歴代1位となる記録を達成。世界興行収入ランキングでも歴代ベスト9位にランクインした。
日本国内でも勢いは止まらず、20日時点で動員958万7861人、興行収入130億6351万円を記録。7週連続1位は、洋画アニメーション初の快挙となる。
この“超メガヒット”に、上戸は「みなさんのおかげできょうを迎えられました！」、森川は「応援してくれているみなさんのおかげです！」とファンに感謝。登壇陣が興奮を隠しきれない様子であいさつする中、高嶋は「最初の舞台あいさつで“『国宝』超えたらいいな”って小声で言ってたんですけど、あとちょっととはいいませんけれども、もう少しです、もう少しです！」とアピール。
集まったファンに「いま一度見ていただいて、家族、親戚一同、はたまたSNSでつながった海外の方にも『日本に来て観ろ！』と」と呼びかけ、「見事に“国宝超え”が足音だけ近づいております」とあふれる期待ににんまり。
舞台あいさつではファンから募った質問に答えるなど、本作について和気あいあいとトーク。イベント終盤には、アメリカのディズニー・スタジオから登壇陣が演じたキャラクターのスペシャルカットを収めたオリジナルアートがそれぞれ贈呈されるサプライズも。最後には次なる“超メガメガメガヒット”へ向けて、客席バックに、上戸の「2026年も」の掛け声で「ズートピア2！」と観客とともに声を揃えた。
本作は、動物たちが人間のように暮らす楽園＜ズートピア＞を舞台に、警察官として再びバディを組んだ、頑張り屋なウサギのジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが、＜ズートピア＞誕生の裏に隠された驚くべき秘密に迫ってい
MCは篠原光アナウンサーが務めた。
