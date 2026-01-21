JR東日本新潟支社は1月21日、23日(金)の特急しらゆきの運休区間が変更になったと発表しました。JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)の影響による大雪が見込まれるため、1月22日(木)、23日(金)は在来線で運転の取り止め・運休が発生します。

■1月22日の計画運休

【上越線】

水上駅～小出駅

大雪が見込まれるため、始発から12時頃まで上下線で運転を取り止めます。

※北越急行線の列車を含みます。





■1月23日の計画運休

小出駅～長岡駅大雪が見込まれるため、始発から10時30分頃まで上下線で運転を取り止めます。六日町駅～長岡駅大雪が見込まれるため、21時頃から上下線で全ての列車の運転を取り止めます。運転再開予定◆水上駅～越後湯沢駅間【上り】普通列車 越後湯沢駅(12:16発) 水上駅行き※小出駅～越後湯沢駅間 区間運休【下り】普通列車 水上駅(13:32発) 長岡駅行き◆越後湯沢駅～小出駅間【上り】普通列車 長岡駅(12:34発) 越後湯沢駅行き【下り】普通列車 越後湯沢駅(12:14発) 長岡駅行き◆小出駅～長岡駅間【上り】普通列車 長岡駅(10:34発) 小出駅行き ※小出駅～越後湯沢駅間 区間運休【下り】普通列車 小出駅(11:12発) 長岡駅行き ※水上駅～小出駅間 区間運休最終列車予定（水上駅～六日町駅間で折返し運転を行います）：◆六日町駅～長岡駅間【上り】普通列車 長岡駅(19:56発) 越後中里駅行き【下り】普通列車 水上駅(17:48発) 長岡駅行き天候状況により変更となる場合があります。また、列車に遅れや運休が発生する可能性があります。【飯山線】戸狩野沢温泉駅～越後川口駅大雪が見込まれるため、終日、列車の運転を取り止めます。【只見線】会津川口駅～小出駅大雪が見込まれるため、終日、列車の運転を取り止めます。

【特急しらゆき】

大雪が見込まれるため、以下の列車は運休します。



【上り】しらゆき2号 新潟駅(7:35発)～新井駅行き 全区間運休

【上り】しらゆき4号 新潟駅(10:23発)～上越妙高駅行き 全区間運休



【下り】しらゆき1号 新井駅(10:23発)～新潟駅行き 全区間運休

【下り】しらゆき3号 上越妙高駅(13:09発)～新潟駅行き 全区間運休



【信越線】

柏崎駅～長岡駅

大雪が見込まれるため、始発から12時頃まで上下線で運転を取り止めます。



運転再開予定（直江津駅～柏崎駅間で折返し運転を行います）：



【上り】普通列車 長岡駅(12:01発) 直江津駅行き



【下り】普通列車 直江津駅(12:26発) 長岡駅行き

※快速列車の直江津駅(9:22発) 長岡駅行きは全区間で運休します。



天候状況により変更となる場合があります。また、列車に遅れや運休が発生する可能性があります。



【上越線】

六日町駅～長岡駅

大雪が見込まれるため、始発から12時頃まで上下線で運転を取り止めます。



運転再開予定：



【上り】普通列車 長岡駅(12:34発) 越後湯沢駅行き



【下り】普通列車 越後湯沢駅(12:14発) 長岡駅行き

※普通列車の石打駅(6:25発) 新潟駅行きは、石打駅～長岡駅間で区間運休します。



天候状況により変更となる場合があります。また、列車に遅れや運休が発生する可能性があります。

【飯山線】

森宮野原駅～越後川口駅

大雪が見込まれるため、始発から13時30分頃まで上下線で運転を取り止めます。



運転再開予定：



◆森宮野原駅～十日町駅



【上り】普通列車 十日町駅(13:44発) 戸狩野沢温泉駅行き ※越後川口駅～十日町駅間 区間運休



【下り】普通列車 長野駅(10:23発) 越後川口駅行き



◆十日町駅～越後川口駅



【上り】普通列車 越後川口駅(14:16発) 十日町駅行き



【下り】普通列車 長野駅(10:23発) 越後川口駅行き



天候状況により変更となる場合があります。また、列車に遅れや運休が発生する可能性があります。



【只見線】

只見駅～小出駅

大雪が見込まれるため、終日、列車の運転を取り止めます。



最新の運行情報につきましては、JR東日本ホームページ(https://www.jreast.co.jp/)でご確認いただけます。