◇ノルディックスキー W杯ジャンプ蔵王大会（2026年1月21日 山形・アリオンテック蔵王シャンツェ（ヒルサイズ＝HS102メートル））

女子個人第20戦が行われ、高梨沙羅(29＝クラレ）は93・5メートル、92・5メートルの合計206・8点で9位だった。1回目は4位につけたものの、2回目で飛距離を伸ばせなかった。前日の個人第19戦を制した丸山希(27＝北野建設）が92メートル、92・5メートルの合計208・9点で日本勢最高の8位だった。

1回目は92メートルを記録し、今季自己最高の飛型点をマークするなどして4位と好位置につけていた。2回目は92・5メートルと距離を伸ばせなかった。

高梨は「今日は安定して2本揃えられたかなと思っています。その中でも、風の変化や状況が変わっていく中で、しっかりと自分のやるべきことに取り組めたと思います」と総括。

特に1回目は高い飛型点をマークしただけに「テレマークの点数も安定して出てきているので、そこが今一番嬉しいところ。冬のワールドカップが始まってようやく安定して出せるようになってきて、それはかなり安心材料です。トップ争いに食い込んでいくためには、そこが不安要素だと表彰台には登れない。ようやく基盤が固まり始めたかなという手応えがあります」と語っていた。