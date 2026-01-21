Dream Shizuka、伊勢神宮で久々家族3ショット「レア」「心が温まる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/21】Dream Shizukaが1月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族ショットを披露した。
【写真】37歳LDHアーティスト「レア」久々家族3ショット
Shizukaは「そして、今日は私のお母さんの誕生日」「女で一つで育ててくれた最強のお母さん。私よりアクティブなので身体には気を付けて過ごしてね！！」（原文ママ）と、母親への温かいメッセージを添え、家族3ショットを投稿。「伊勢神宮に行った時に久々に撮った家族写真」と明かし、Shizukaと母親、弟が並ぶ仲睦まじい姿を披露した。
この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「素敵な家族写真」「仲の良さが伝わる」「伊勢神宮での3ショットが尊い」「素敵」「レア」「心が温まる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆Dream Shizuka、伊勢神宮で家族3ショット披露
◆Dream Shizukaの投稿に反響
