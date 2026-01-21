元AKB48大和田南那、素肌輝く黒キャミワンピ姿を公開「一気に大人の女性」「シンプルなのに色気がある」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/21】元AKB48の大和田南那が1月20日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を披露し、注目を集めている。
【写真】26歳元AKB「スタイル抜群」二の腕スラリのキャミワンピ姿
大和田は黒のキャミワンピースを身にまとい、椅子に腰掛けたショットを投稿。装飾を抑えたシンプルなスタイルながら、美しい素肌と上品な雰囲気が際立ち、洗練された佇まいを披露している。
この投稿には「一気に大人の女性」「シンプルなのに色気がある」「キャミワンピが似合いすぎ」「落ち着いた雰囲気が素敵」「スタイル抜群」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆大和田南那、キャミワンピで魅せる大人の雰囲気
◆大和田南那の投稿に反響
