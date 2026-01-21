MEGBABY「ギャル、再起動しました」イメチェンショット公開「進化してる」「大人の色気がすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/21】モデルで実業家のMEGBABYが1月20日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳三代目JSBメンバーの元パートナー「大人の色気がすごい」ギャル再起動
MEGBABYは投稿で「Same era. New me 」「10年分の経験と余裕を足してギャル、再起動しました」とつづり、イメージチェンジした姿を複数枚投稿。顔周りの髪をブリーチをして、引き締まった身体のラインが際立つノースリーブにショート丈のボトムス姿を披露している。
この投稿には「進化したギャル」「大人の色気がすごい」「昔と今のいいとこ取り」「再起動待ってました」「カッコ良すぎるママ」などの反響が寄せられている。
MEGBABYは2020年10月28日、当時パートナーの三代目 J SOUL BROTHERSのELLYとの間に第1子となる男児を出産したと発表。その後、2022年7月1日にパートナーを解消したことを報告し、息子はMEGBABYと暮らしていると説明していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆MEGBABY「Same era. New me」ギャル再起動宣言
◆MEGBABYの投稿に反響
