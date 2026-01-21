

YOSHIKI、『進撃の巨人』声優・梶裕貴と生対談

YOSHIKIが、日本時間1月25日19時より米・ロサンゼルスから緊急帰国し、自身の公式配信チャンネル「YOSHIKI CHANNEL」で、『進撃の巨人』エレン・イェーガー役で知られる声優・梶裕貴をゲストに迎え、東京都内から生対談を実施する。本配信は、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本を含む全世界）で生放送される。

梶裕貴は、サウジアラビア・アルウラで行われたYOSHIKIの公演を追ったNHKドキュメンタリー番組「NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI 〜奇跡の舞台へ〜」で語りを担当。本配信は、同番組をきっかけに実現した特別生対談となる。

YOSHIKIは、世界的ヒットアニメ『進撃の巨人』のテーマソング「Red Swan」の作詞・作曲を手がけ、梶裕貴は同作で主人公エレン役を務めるなど、日本のアニメ文化を代表する声優として国内外で高い評価を受けている。両者が対談を行うのは、「Red Swan」リリース時の2018年10月以来、約7年ぶりとなる。なお、「Red Swan」のオフィシャル動画は現在も驚異的な再生数を記録しており、8,000万回再生に迫っている。今回は、YOSHIKIと梶裕貴による「Red Swan」特別共演も予定されている。

対談では、日本の音楽やアニメが国境を越えて受け入れられている現在の状況を両者の視点から掘り下げるほか、表現者として世界とどのように向き合っていくのか、さらにAI をテーマとしたトークも展開される予定だ。

同日20時からは、Part2として「YOSHIKI vs AI YOSHIKI」生対談を実施。急速に進化を続けるAIと YOSHIKI 本人によるリアルタイムの対話は、次世代エンターテインメントを体現する試みとして大きな注目を集めている。YOSHIKI は「日本経済新聞」のインタビューにおいて、AIの出現によるアーティストの危機と今後の可能性の双方について真摯に向き合う姿勢を語っており、その発言は業界内を中心に大きな反響を呼んでいる。今回の本人とAIによる対談は、そうした問題意識を踏まえ、表現の未来に新たな可能性を提示する場となることが期待される。

なお、YOSHIKIは2026年4月、東京でクラシカルコンサート「YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜−Tokyo 3 Nights 世界への第一章 」の開催を控えている。

１月20日（火）12時〜１月29日23時59分までは、YOSHIKI CHANNEL 先行抽選受付期間となっており、YOSHIKI CHANNEL ニコニコ会員登録者は、先行してチケット抽選に応募することが可能。

YOSHIKI CLASSICAL 2026

YOSHIKI CHANNEL

日程：2026年4月3日（金）、4日（土）、5日（日）
会場：東京ガーデンシアター