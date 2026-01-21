ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６６ｂｐと小幅に縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ　　　　2.84
フランス　　　3.499（+66）
イタリア　　　3.477（+64）
スペイン　　　3.23（+39）
オランダ　　　2.926（+9）
ギリシャ　　　3.475（+64）
ポルトガル　　　3.222（+38）
ベルギー　　　3.411（+57）
オーストリア　3.062（+22）
アイルランド　3.142（+30）
フィンランド　3.122（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）