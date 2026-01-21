ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６ｂｐと小幅に縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ 2.84
フランス 3.499（+66）
イタリア 3.477（+64）
スペイン 3.23（+39）
オランダ 2.926（+9）
ギリシャ 3.475（+64）
ポルトガル 3.222（+38）
ベルギー 3.411（+57）
オーストリア 3.062（+22）
アイルランド 3.142（+30）
フィンランド 3.122（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
