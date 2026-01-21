安倍元首相を銃撃し殺害した罪などに問われていた山上徹也被告に対し、奈良地裁は無期懲役を言い渡しました。

山上徹也被告は、4年前、奈良市で安倍晋三元首相を手製の銃で撃ち、殺害した罪などに問われていました。裁判の大きな争点は、母親の旧統一教会への多額の献金が事件に与えた影響でしたが、21日の判決で奈良地裁は、「生い立ちについて不遇な側面が大きい」とする一方で、「殺人という行為に至ることには大きな飛躍がある」と指摘。「動機や経緯に大きく酌むべき余地は見当たらず、悪質性・危険性は他の事件に比べても著しい」などとして無期懲役を言い渡しました。

裁判員「まっすぐしか見られない人なのだと思います。妥協もできない人で、止まることができなかったのかな」「自分の責任を感じ、家族の不遇を背負い込んでしまう」

判決を受け、安倍元首相の妻・昭恵さんは「自分のしたことをきちんと正面から見つめ、夫の命を奪い去った罪を償っていただきたいと思います」とコメントしました。

一方、山上被告の弁護団は「主張が認められなかったのは遺憾であり、控訴するかどうかについては被告人と協議の上、判断する」としています。