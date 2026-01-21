１８日未明に東京・西浅草のケバブ店のドアを蹴って破損させたとして、建造物損壊の疑いで警視庁蔵前署に現行犯逮捕された歌舞伎俳優の中村鶴松（本名・清水大希）が、当面の間謹慎することが２１日、所属事務所から発表された。また、２月に予定されていた初代中村舞鶴（まいづる）襲名は見送られることも分かった。

鶴松は１８日未明、酒に酔った状態で西浅草のケバブ店を訪れ、従業員とトラブルになり、ドアを蹴って破損させた疑いで逮捕され、１９日夜に釈放されていた。２月の歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（１〜２６日）で初代中村舞鶴を襲名し、中村屋の幹部俳優に昇格することが決定していたが、松竹はこの日、鶴松の休演を発表。襲名についても見送りとなることを明らかにした。鶴松の代役は中村勘九郎、中村七之助が勤める。

所属事務所・ファーンウッドはこの日、公式サイトを更新。鶴松の行動について謝罪した上で「今後の活動としましては当面の間、謹慎とさせていただきます。被害店舗様には謝罪と共に、今後も誠意をもって対応させていただく旨をお伝えしております」と明らかに。その上で、「本件について１月１８日未明に被害店舗様に泥酔状態の中村鶴松が来店した際に、注文時に本人の勘違いによることでトラブルとなり、店舗出入口の自動ドアを蹴破ったということが事の次第のようです。一部報道にありますトイレの貸し借りなどによるトラブルではございません」と釈明した。